L’Arci di Sant’Anna ha raccolto fondi per gli alluvionati

Il Circolo Arci "Ennio Garagnani" di Sant’Anna di San Cesario ha organizzato sabato scorso, unitamente alla Protezione Civile, una raccolta fondi per la Romagna, in particolare per gli alluvionati di Russi, in provincia di Ravenna. L’iniziativa si è svolta a Russi in collaborazione con il Comune ravennate, che ha promosso una serata intitolata "Gnocco in piazza" nel parco Berlinguer. Una quindicina i soci del Circolo Ennio Garagnani che hanno fritto e distribuito il gnocco, sotto lo sguardo del presidente del Circolo Arci Franco Roncaglia e con la supervisione di Sergio Santunione, Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico, sommelier e cuoco, presenza assidua in ogni manifestazione enogastronomica di volontariato, come ad esempio la Sagra della Tagliatella di S.Anna e l’esposizione di moto e auto d’epoca di S. Anna.

A Russi il Circolo Arci ha portato per l’occasione un prosciutto intero, 10 coppe di testa e 4 chili di ciccioli, mentre olio, farina e squacquerone di Romagna sono stati reperiti in loco. Servite quasi 1300 persone, ad ognuna due coppie di gnocco infarcito e 1 bicchiere di vino, al prezzo di 10 euro. L’incasso è stato devoluto pro alluvionati di Russi.

m.ped.