L’area sportiva sarà dedicata a Bruno Ghelfi

L’area sportiva dedicata al calcio di Limidi, in via Gambisa 600, verrà intitolata a Bruno Ghelfi. Scomparso nel febbraio 2022 a 88 anni, Ghelfi è stato una figura di riferimento per il mondo dello sport solierese. Prima giocatore di calcio, poi socio fondatore nel 1964 della Polisportiva Limidi (oggi Centro polivalente Limidi asd) della quale fu presidente Ghelfi è stato anche consigliere comunale. La cerimonia d’intitolazione si terrà nel 2024, in occasione del 60° anniversario del Centro polivalente di Limidi.