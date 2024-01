Larhrib, troppi errori. Verza è spaesato,. Mandelli impreciso

LORENZI 5. Liscia la palla "sbucata" dal contatto fra Forapani e Djuric nell’episodio che porta al rosso con rigore, un errore che il Carpi paga a caro prezzo. L’unica parata nella ripresa sul fendente di Rossi.

VERZA 5. Spaesato a destra, da quella parte per 45’ il Borgo scende come un fiume in piena.

CALANCA 5. Un paio di incertezze e il clamoroso gol fallito di testa a due passi dalla porta al 96’ che poteva valere i tre punti.

ZUCCHINI 5. Soffre il duello con Calmi. Il primo a venire sostituito nella ripresa. (9’st Rossini 5. In linea con la gara di Prato, sbaglia tanti appoggi).

CECOTTI 5,5. Da quella parte il Carpi trova almeno nella ripresa un po’ di spazio per rendersi pericoloso.

FORAPANI 4,5. Difficile dargli un voto negli appena 11’ giocati: è vero che Djuric alle spalle lo spinge nell’episodio che porta al rigore e al suo rosso, ma è anche vero che una volta a terra la scelta di fermare la palla con la mano per impedire il tocco a porta vuota di Calmi è la peggiore che potesse prendere.

MANDELLI 5. Generoso quanto impreciso, da matita rossa sia il gol che si mangia col mancino da due passi sia il contropiede in cui davanti al portiere non serve D’Orsi e Sall liberi.

D’ORSI 6. L’unico che merita la sufficienza per generosità e chilometri percorsi e perché dal suo tiro nasce l’assist per Saporetti.

LARHRIB 4,5. Si gioca malissimo il ritorno da titolare 2 mesi dopo l’ultima volta. Errori su errori nei passaggi, nessun dribbling vincente, totalmente nullo fino al cambio. (34’st Arrondini 5,5. Entra nel momento della disperazione ma non riesce a incidere).

SAPORETTI 5,5. Il gol è l’unico sussulto di una gara anonima, non si prende mai la responsabilità nel momento della difficoltà. Dopo l’1-1 ci prova solo in rovesciata.

SALL 5,5. Un’ora impalpabile, poi si accende con la traversa e un paio di conclusioni imprecise.

Davide Setti