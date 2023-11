L’Arma pianta ’alberi per il futuro’

Sperimentare nuove sensazioni ed emozioni restando a contatto con la natura, imparando a rispettarla anche attraverso un importante simbolo di legalità. E’ questo il significato dell’attività di divulgazione e sensibilizzazione ambientale che ieri mattina i militari del reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina (Ravenna), hanno rivolto ai circa 60 bambini, tra i 3 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia Modena Est. L’iniziativa "Un albero per il futuro" si inserisce nell’ambito del progetto nazionale coordinato dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Roma, promosso dal Ministero per la Transizione Ecologica, che prevede la messa a dimora di giovani piante, dove gli spazi scolastici lo consentono, con lo scopo di realizzare dei veri boschi urbani da curare e veder crescere generazione dopo generazione. Le piante sono dotate di uno speciale cartellino e georeferenziate, così che sia possibile visualizzare la posizione di ciascuna su un’apposita mappa digitale, presente sul sito "unalberoperilfuturo.it", che restituirà così un bosco diffuso sul territorio italiano. Nel corso dell’attività i bambini, suddivisi in piccoli gruppi, si sono divertiti nel partecipare alla messa a dimora delle piccole piante, in tutto 9 tra quercia, frassino, leccio, alloro e corbezzolo. L’attività istituzionale si è arricchita con la messa a dimora dell’Albero del Giudice Giovanni Falcone, un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie.