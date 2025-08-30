L’aroma della crescentina invade le strade di Pavullo

Fine settimana a Pavullo con l’attesa festa della crescentina organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e i circoli frazionali. Dalle 19 di oggi fino alle 23 di domani il centro di Pavullo sarà invaso dagli aromi invitanti di questa specialità tipica, ma anche da musica e momenti di intrattenimento. Sforneranno crescentine i gruppi frazionali di Montorso, Parrocchia di Benedello, Renno, Baldaccini (i Girasoli) Associazione culturale "I Girasoli", Gaiato Sagra di Gaiato, La Fonda, Castagneto, la Pro Loco con Stand Senza Glutine e tante specialità locali. Vi si si potranno consumare anche il pranzo e la cena. Gli stand gastronomici apriranno oggi alle 19 e, alle 20,30 ci saranno balli di gruppo con dj Beppe, e animazione, mercatini e prodotti agricoli a km 0. Alle 20,30, in piazza Raimondo Montecuccoli, si svolgerà il concerto della banda dei Rulli Frulli in occasione dell’inaugurazione della rinnovata fontana dei Pesci al parco Ducale da parte del Rotary Club Frignano. Domani la crescentina continuerà a essere la regina della piazza. E saranno ancora tanti i momenti di intrattenimento. Giuseppe e Vitaliano faranno una dimostrazione della cottura del formaggio Parmigiano Reggiano come avveniva una volta, iniziativa in collaborazione con la Cooperativa Nuova Frignano; si potrà degustare la ricotta ancora fumante. Dalle 16 alle 21 intratterranno il Gruppo Folkloristico Insieme Per Caso e il Gruppo Folkloristico Pavullese, ci saranno laboratori, mercatini e ancora animazione. Per l’intera giornata, nello stand di fronte al cinema teatro Mac Mazzieri, sarà di nuovo protagonista il Re dei formaggi con la 6° edizione del Palio del Parmigiano Reggiano della montagna modenese che inizierà dalle ore 9,30: sarà possibile assaggiare i migliori Parmigiano Reggiano prodotti nella montagna modenese e il giudizio del degustatore determinerà la classifica dei migliori produttori che saranno premiati alla Festa del Parmigiano Reggiano a Lama Mocogno in autunno.

w. b.