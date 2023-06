L’arresto diventa un caso Inchiesta su due carabinieri

Per i sindacati si tratta di "un arresto con una reazione proporzionata alla resistenza messa in atto dal fermato". Per altri, invece, rappresenterebbe "l’ennesimo caso di abuso di potere da parte delle forze dell’ordine". La procura ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto la sera del 19 aprile, alle 22.30 circa, sulla via Giardini, a Pavullo. Un cittadino ha ripreso col proprio telefonino dalla finestra l’accertamento in corso, da parte di due militari del Norm (il nucleo operativo radiomobile), nei confronti di un ragazzo magrebino. Il filmato documenta alcune scene di violenza: una breve collutazione al termine della quale il giovane, un cameriere 33enne marocchino, viene ammanettato dai carabinieri. Nel verbale redatto dall’arma verrà sottolineato come l’arresto fosse legato alla resistenza messa in atto dal giovane e alle lesioni cagionate ai militari intervenuti. Il 33enne era stato controllato in quanto guidava in modo ‘sospetto’ e l’intenzione dei carabinieri era quella di sottoporlo all’etilometro. Il giovane, però – avevano verbalizzato i militari – appariva ostile al controllo, nonché particolarmente agitato. Alla richiesta di esibire i documenti, aveva iniziato a gridare e ad offenderli. Nel corso del processo per direttissima, il 33enne aveva negato ogni accusa, sostenendo di non aver opposto resistenza e di essere stato picchiato dai carabinieri, con tanto di mani al collo. Ora saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari al fine di ricostruire l’accaduto e, nel frattempo, i due carabinieri sono stati trasferiti provvisoriamente ad incarichi di ufficio. L’arresto era stato convalidato dal giudice e l’udienza è attesa per il prossimo 21 giugno. A rendere pubblico il filmato è stata l’organizzazione no profit ’No Justice No Peace’ ed il video è diventato immediatamente virale.

Il sindacato Nsc interviene in difesa dei colleghi. "Si tratta dell’arresto di un 33enne marocchino, con precedenti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il video riprende una scena già iniziata e sono stati fatti dei tagli – affermano il segretario generale Nsc Emilia-Romagna, Giovanni Morgese – Francamente non capisco la fretta con cui l’Arma ha spostato i colleghi: non vedo un’aggressione, ma un arresto con una reazione proporzionata alla resistenza messa in atto dal fermato. In questi casi è previsto l’uso della forza, infatti siamo chiamati forza pubblica – sottolinea – E manca tutto il pezzo precedente, in cui il 33 aggredisce i militari". "Continua lo stillicidio di filmati nei confronti di pattuglie di operatori di forze di polizia – sottolinea il segretario generale provinciale di Modena dell’associazione sindacale Unarma Antonio Loparco – Attendiamo fiduciosi l’esito degli accertamenti dagli organi competenti e auspichiamo che venga concesso l’uso di body cam anche private alle pattuglie dei carabinieri".

Valentina Reggiani