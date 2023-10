L’arte al Collegio San Carlo. C’è Smart Life Festival

Non è una mostra e del resto il Collegio San Carlo non è propriamente un museo – anche se la struttura di via San Carlo risale a 400 anni fa ed è piena d’arte –, ma le installazioni che si possono visitare ora nell’ambito di Smart Life Festival compongono un invitante ’quadro’ sull’arte odierna. Le opere sono collocate al piano nobile che si raggiunge attraverso lo scalone, nell’Archivio, nella sala dei Cardinali e nella antica ex cappello. ’Artificial Botany’ esplora la capacità espressiva latente delle illustrazioni botaniche attraverso l’uso di algoritmi di machine learning, come si vede nella sala dei Cardinali dov’è collocato un megaschermo. Prima dell’invenzione della fotografia, l’illustrazione botanica era l’unico modo per registrare visivamente le numerose specie di piante e questa installazione audiovisiva site-specific attinge dalle illustrazioni botaniche dell’archivio dell’Orto Botanico di Padova per mostrarne i processi morfologici in rapida sequenza.

Oggi alle 16 alla San Carlo è previsto un talk tra il docente di estetica Mattia Carretti, fondatore del collettivo Fuse che ha realizzato il lavoro e Leonardo Caffo, prof alla Naba di Milano. Matteo Milaneschi e Achille Filipponi di ’Nationhood’ propongono ’Slam Jam Wide Archive’, installazione che immerge il visitatore nel multiforme patrimonio storico di Slam Jam, organismo autonomo in grado di ricostruirsi in infinite varianti possibili. Infine Corgiat & Akasha propongono alla cappella della antica istituzione ’Cadentiae’, un’installazione audiovisiva ispirata ai contesti delle accademie dell’epoca barocca: partendo da alcune partiture rinvenute nell’archivio della Fondazione l’opera crea una correlazione tra musica e arte visiva.