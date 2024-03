L’arte di 7.8.Novecento. Dall’antico al moderno. La fiera apre i battenti

Un bassorilievo quattrocentesco (Madonna con Bambino) della bottega di Donatello, un trumeau del ‘700 modenese in radica di noce, un San Rocco della bottega del Guercino, una Pietà in legno policromo d’ispirazione michelangiolesca.

È solo un piccolo, piccolissimo assaggio di quanto tre giorni di esposizione a ingresso libero al Gran mercato del moderno, del contemporaneo e dell’antico7.8.Novecento, mostrano al pubblico fino a domenica – dalle ore 10 alle 19 – nel padiglione B della Fiera di Modena.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e non solo, che avranno in questo modo la possibilità di ’viaggiare’ tra pezzi unici di grande qualità.

Nel dettaglio, allo storico appuntamento con l’antiquariato e il modernariato che si apre anche all’arte moderna e contemporanea, più di 60 qualificati espositori di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto e Repubblica di San Marino, su 4.000 mq. portano rare collezioni antiquarie ed espressioni del variegato universo Vintage, con l’aggiunta di pregiate opere d’arte, vecchie e nuove.

Tra le tante proposte spiccano ad esempio anche il Bestiario di Antonio Ligabue (fusioni in bronzo numerate delle sue originali sculture in creta), l’aeropittura (anni Trenta) di Enrico Prampolini, una marina di Beppe Ciardi.

Così 7.8.Novecento è una fusione di stili e interventi artistici che passano dall’artigianato di pregio dei secoli scorsi alle proposte che vengono dalla creatività vintage finalizzata ad arredamento, abbigliamento, giochi.

Un pot-pourri di quadri e sculture, mobili d’epoca e accessori di varie epoche, gioielli e installazioni moderne, fotografie, cartoline, tappeti, manifesti e collezioni, più opere d’arte portate a volte dagli stessi artisti che le hanno realizzate. La qualità della selezione di antiquari e galleristi è garantita da NEF – Nord Est Fair, società specializzata in eventi d’arte e antiquariato che si tengono nei quartieri fieristici di Padova, Genova, Parma, Forlì e Pordenone.

Insomma, non rimane che immergersi all’interno della fiera per poter godersi una rassegna tutta da scoprire.