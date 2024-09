L’arte di lavorare la pietre con Dario Tazzioli

Per il quarto anno, a Palagano, si è svolto un importante stage sulla lavorazione della pietra tenuto dallo scultore frassinorese Dario Tazzioli. Accompagnati dal docente di discipline plastiche Sebastiano Bellobuono e dal collega prof. Antonio Rizzo, vi hanno partecipato 17 studenti della classe 5ª G del liceo artistico Adolfo Venturi di Modena. Dal 2023 il progetto ha assunto un respiro più ampio e strutturato in collaborazione con l’associazione culturale Accademia Dario Tazzioli APS, l’IIS Venturi, l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, la Basilica Metropolitana di Modena, i comuni di Palagano e Fiorano modenese, e con il contributo della Fondazione di Modena. Grazie all’intervento del sindaco di Palagano Fabio Braglia e al partenariato delle istituzioni coinvolte, l’Accademia Dario Tazzioli APS ha beneficiato del contributo della Fondazione di Modena partecipando alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività. Il progetto denominato "L’arte della lavorazione della pietra: tecniche antiche incontrano la modernità", ha avuto una fase propedeutica presso i Musei del Duomo di Modena lo scorso maggio con una mostra delle opere realizzate nel 2023 a Palagano e una dimostrazione delle tecniche della lavorazione della pietra che ha coinvolto gli studenti di 4ª e 5ª G del liceo artistico Adolfo Venturi. "Il programma delle iniziative – spiega Dario Tazzioli – è teso al coinvolgimento diretto delle nuove generazioni offrendo alla città di Modena e al territorio modenese la possibilità di essere partecipi di un’esperienza di "bottega" medievale e rinascimentale. Agli studenti vengono trasmesse conoscenze inerenti alla scultura, alle tecniche della lavorazione della pietra, agli strumenti e ai materiali propri della tradizione, con particolare attenzione al romanico modenese. Le attività sono tese a coinvolgere il territorio modenese di pianura, di collina e di montagna, attraverso dimostrazioni ed eventi nel centro storico della città di Modena, nel Castello di Spezzano e nella Val Dragone". Come in passato gli studenti hanno portato i bozzetti elaborati nelle ore scolastiche e ispirati alle rappresentazioni scultoree del duomo di Modena, che durante i cinque giorni a Palagano li hanno tradotti nella pietra con strumenti manuali mediante la tecnica sottrattiva della scultura. Oltre alle ore di laboratorio, a Palagano si sono svolti una conferenza su argomenti storici e artistici a cura di Corrado Caselli e un evento musicale del Concertino Tazzioli di Barigazzo.

w. b.