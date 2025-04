L’arte e la cultura di Laura Martinozzi

Prenotazioni aperte per il terzo incontro del ciclo Dagli Affreschi alle Storie, in programma domenica alle 16,30 presso la chiesa di San Francesco in Rocca. La figura di ‘Laura Martinozzi. Regnante e committente d’arte, tra cultura e devozione’ sarà raccontata da Elena Corradini, docente di museologia e restauro di Unimore che, intervistata da Alessandra Borghi e Laura Corallo, tratteggerà il profilo biografico e artistico della duchessa di Modena e Reggio.

L’evento è a ingresso libero: per motivi organizzativi è gradita la prenotazione a uciimmodenasassuolo@gmail.com