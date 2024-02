L’arte fa affari a Modenantiquaria: venduti capolavori di estremo valore

Modenantiquaria è tra le prime manifestazioni dell’anno nel calendario degli eventi internazionali dedicati all’antiquariato, in grado di tastare il polso all’intero settore. Pietro Cantore, vicepresidente Antiquari Italiani e Presidente Antiquari Modenesi conferma "un interesse per l’arte classica sempre più evidente: a giudicare dalle vendite delle prime giornate di apertura l’opera antica continua a dimostrarsi un bene rifugio, un investimento sicuro. Sono numerose, infatti, le gallerie antiquarie tra le oltre cento presenti che hanno già chiuso ottimi affari".

A conferma dell’importanza di Modenantiquaria e delle sue ricadute positive sul territorio ragionale domani alle 12 il presidente Stefano Bonaccini sarà in visita presso il quartiere fieristico. Francesca Moratti, responsabile Manifestazioni sottolinea che "quest’anno il focus è sull’outdoor e il paesaggio in grado di coniugare passato e presente, antico e moderno". Qui i visitatori trovano proposte che valorizzano l’importanza della progettazione delle aree esterne, intesa come armonizzazione di diversi elementi per creare equilibrio e bellezza: il nuovo concept viene proposto attraverso due installazioni progettate da Marta Meda e Giulio Cappellini, architetti, designer e stylist di fama internazionale. Modenantiquaria, propone momenti di incontro e di confronto tra esperti e appassionati per approfondire le opportunità di un settore in continuo mutamento: sabato la lente è puntata sul collezionismo, fenomeno tradizionalmente ampio e radicato nel nostro paese, sia per qualità che per quantità. Collezionisti italiani di tutte le età si contraddistinguono a livello europeo per il coraggio delle proprie scelte e per la raffinatezza delle loro collezioni, a volte superiori a quelle di molti musei pubblici internazionali. Ma cosa si intende oggi per antiquariato? Com’è cambiato il collezionismo? E qual è il ruolo dell’antiquario? Domani alle 18 l’incontro “’ollezionismo e patrimonio. Passioni a confronto’ risponde a queste domande con la moderazione dello storico d’arte Leonardo Piccinini. Interviene Toto Bergamo Rossi - Direttore della Fondazione Venetian Heritage, organizzazione internazionale non profit con sedi a Venezia e New York, che agisce nel quadro del Programma congiunto Unesco-Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia, e insieme a lui ci saranno Alessandra Di Castro, Vice Presidente Associazione Antiquari d’Italia (AAI), gli storici dell’arte Stefano Aluffi Pentini e Tommaso Pasquali, Direttore di Palazzo Bentivogli di Bologna.

Anche Petra ha i suoi momenti di incontro, riflessione e racconto dedicati al paesaggio e ai suoi cambiamenti, ai giardini e alla natura, tra arte e architettura.