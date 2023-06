L’arte in vetrina Così i negozi sfitti trovano un proprietario

Può l’arte incentivare l’appetibilitá dei negozi sfitti? A giudicare dal progetto testato a Pavullo, sembrerebbe proprio di sì. Era fine agosto dell’anno scorso quando partiva l’iniziativa ‘Arte in Vetrina’, nata su idea dell’assessore alla Cultura Daniele Cornia ed in collaborazione con Circol Art, che racchiude una trentina di artisti del territorio. Oggi, a meno di un anno dal lancio, 3 locali sfitti su 4 (tutti nel centro di Pavullo) hanno ritrovato vita, con tanto di nuove attività a poche settimane dall’apertura. L’idea alla base è molto semplice: su consenso dei proprietari dei negozi rimasti senza attività, il Comune si relaziona con il circolo di artisti per portare opere d’arte (come fotografie, dipinti e sculture) a costo zero nelle vetrine. "Volevamo trovare un modo per riempire, decorare e riqualificare gli spazi vuoti del paese – spiega Daniele Cornia –, arrivando a creare un senso di ‘galleria d’arte’ distribuita lungo tutto il centro. In più, la speranza era di portare maggiore visibilità ai negozi sfitti: se oggi tre su quattro sono stati affittati nuovamente, credo che il successo dell’iniziativa sia stato ottimo. Ora ne è rimasto soltanto uno, ma l’idea è coinvolgere i proprietari di altri negozi per andare ad allestire nuove vetrine dell’arte e colmare temporaneamente altri vuoti". Anche i proprietari hanno manifestato grande soddisfazione, dato che il servizio è per loro assolutamente gratuito. Ad occuparsi di recuperare i locali impolverati, per poi farli risaltare attraverso l’arte è il gruppo di ‘Circol Art’: "Partecipare è un piacere – sottolinea la segretaria e fotografa Maria Grazia Ferri –. Cerchiamo, a turnazione, di fare esporre tutti i nostri artisti e potremmo allestire altri negozi. Il nostro lavoro è entrare nei negozi impolverati, riordinarli ed esporre. Sono convinta che la bellezza richiami altra bellezza".

Riccardo Pugliese