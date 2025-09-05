L’arte nelle illusioni visive. La lezione di Veneziani

"Passavo dodici ore in biblioteca, leggevo un sacco di libri, scoprivo tante cose sull’arte e sugli artisti, anche quelle curiosità che una mia amica autrice televisiva chiama gli ‘aneddoti da grigliata’. A un certo punto ho pensato che sarebbe stato bello condividere queste notizie anche con chi non era specialista dell’arte. E ho aperto un profilo Twitter: dà lì è nato tutto".

Così si racconta Jacopo Veneziani (nella foto), 31 anni a ottobre, il giovane e già ammiratissimo storico dell’arte e appassionato divulgatore, che domenica sera alle 21 porterà in piazza Sant’Agostino a Modena la sua conferenza spettacolo ’Questa non è una pipa’, un viaggio nelle illusioni nell’arte, dal Rinascimento a Magritte, tra simboli ambigui e illusioni visive, per scoprire come l’arte abbia sempre giocato con ciò che vediamo e crediamo reale.

Nato in provincia di Piacenza, Veneziani ha vissuto otto anni a Parigi e ha conseguito un dottorato in storia dell’arte alla Sorbona: insegna alla Iulm di Milano. Dai social è approdato in tv: Veneziani distilla pillole di storia e di bellezza nel programma ’In altre parole’ con Massimo Gramellini su La7, e nelle scorse settimane ha curato e condotto su Rai3 dieci puntate di ’Vita d’artista’, racconto dei grandi italiani attraverso le loro dimore. Lo chiamano lo ‘Sgarbi gentile’: il suo approccio ricorda quello di Philippe Daverio, ma anche di Alberto Angela.

"L’arte è una palestra per lo sguardo che ci permette di capire meglio il mondo in cui viviamo – sottolinea –. In questo senso, l’arte ha anche un compito civico, civile, perfino politico". Intervista in Qn Weekend