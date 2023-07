L’artista Fabrizio Loschi al ’Design Alabastro 22’

L’artista modenese Fabrizio Loschi partecipa con una sua opera alla mostra ’Design Alabastro 22’, in corso allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il progetto, a cura di Luisa Bocchetto, è di alto livello e vi partecipano undici noti artisti e designer. La sua realizzazione ha preso il via lo scorso anno nell’ambito di Volterra22, prima città toscana della cultura, da sempre considerata punto di riferimento a livello internazionale per l’estrazione e la lavorazione dell’alabastro, o ‘pietra di luce’: materiale duttile le cui preziose trasparenza e luminosità erano già note alle civiltà antiche, come gli Egizi e gli Etruschi. L’opera di Fabrizio Loschi è intitolata ‘Rientro’ ed è stata esposta di recente anche alla Milano Design Week, sempre nell’ambito del progetto ‘Design Alabastro 22’. L’esposizione biellese, a ingresso libero, è visitabile fino al 6 agosto. Info: [email protected], oppure tel. 015 0991868 .

c.b.