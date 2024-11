Lascia 280mila euro al Comune. Accettata l’eredità di Ornello

Si è sempre speso per la sua città, dimostrando il suo attaccamento a Carpi, fino alla fine. Ornello Vecchi, non vedente dalla nascita, massaggiatore di professione molto esperto e apprezzato a Carpi, socio storico della Banca del Tempo di Carpi, è morto a 87 anni il 9 giugno 2023. Per sua volontà, ha lasciato tutto ciò che aveva alla sua città, per un ammontare di quasi 280mila euro. Giovedì sera il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità accettando l’eredità di Ornello Vecchi. Nello specifico, compongono il lascito la casa di via Torricelli, dove ha vissuto e il cui valore è stato stimato in 138mila euro, cui si aggiungono il conto corrente e gli investimenti per altri 140 mila euro. Sul punto è intervenuta la capogruppo del Pd Paola Borsari: "Il senso di appartenenza alla comunità di Ornello Vecchi ci rende orgogliosi. L’auspicio (rivolto alla Giunta) sarebbe quello di vedere utilizzata la sua casa nell’ambito del social housing per dare risposta all’emergenza abitativa e, ciò non fosse possibile e si dovesse procedere con l’alienazione, speriamo si valuti di impiegare le risorse in quell’ambito". "Pur condividendo il pensiero della consigliera Borsari – ha affermato al riguardo Mariella Lugli, assessore al Bilancio – è doveroso ricordare che in altre occasioni la Giunta ha dovuto fare scelte diverse rispetto alle necessità sottolineate". Da parte sua, il consigliere Enrico Fieni di Fratelli d’Italia ha sollecitato la Giunta a condividere in futuro la discussione sulla destinazione d’uso in queste situazioni.

m. s. c.