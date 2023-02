Lascia la zuppa sul fuoco e s’incendia la cucina. Tre intossicati

Incendio all’interno di un appartamento in via Malmusi, al civico 97. Tre persone sono rimaste intossicate in modo lieve. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco e il 118 e la strada è rimasta chiusa al traffico per permettere agli operatori di intervenire in sicurezza e e di evacuare il palazzo per precauzione. Il rogo è divampato intorno alle 14.30 e il fumo si è velocemente sprigionato all’intera palazzina. "Ero scesa in negozio – spiega la proprietaria dell’appartamento, Nadia, di origine ghanese – avevo lasciato la pentola sul fuoco con la zuppa. Avevo chiesto a mio marito di spegnerlo dopo cinque minuti ma lui si è addormentato. Lo hanno trasportato in ospedale". L’uomo, 32 anni, dopo gli accertamenti di rito è stato dimesso. Anche due donne che vivono al piano superiore, di 61 e 79 anni sono rimaste lievemente intossicate. I vigili del fuoco le hanno aiutate ad uscire ed entrambe sono state trasportate al Policlinico per gli accertamenti. Il fumo ha annerito anche l’esterno della palazzina, quello che affaccia nel cortile posteriore.