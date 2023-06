"Lascia un vuoto indelebile"

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Alessandra Pederzoli, conosciutissima e stimata da tutti. Il vescovo di Modena, monsignor Erio Castellucci con tutta l’arcidiocesi ha espresso le più sentite condoglianze al sindaco e si stringe attorno alla famiglia, in particolare alla figlia Emma, "esprimendo gratitudine per la testimonianza umana e cristiana offerta da Alessandra nella sua vita, specialmente negli anni della sua malattia".

"Ciao Ale! Mi illudevo che non dovesse mai accadere. Perché mi e ci avevi abituato così. Vincevi sempre tu e noi con te". Lo scrive sui social il presidente dei Senatori Pd, Francesco Boccia. "Alessandra Pederzoli, una donna, come ricordano in tanti in queste ore, che ha voluto fare della sua malattia, affrontata con coraggio, anche l’occasione di una testimonianza per gli altri, dimostrando ancora una volta la sua tensione ideale e i valori che hanno caratterizzato la sua vita" ha detto la segretariadel PD Elly Schlein.

Anche Matteo Richetti di Azione-Italia Viva si stringe a Gian Carlo e alla piccola Emma. "Il mio cordoglio alla famiglia e ai tanti amici che, come me, perdono una donna tenace e appassionata, che ha affrontato la malattia con rara dignità e coragio". Profondo cordoglio esprime anche Unimore: "Alessandra Pederzoli era una figura di spicco nella nostra comunità. Il suo impegno e la sua passione per l’educazione e la ricerca hanno lasciato un segno indelebile nella nostra istituzione". "Voglio stringermi a Gian Carlo Muzzarelli e alla figlia Emma per la perdita della cara Alessandra. In questi anni ho avuto il privilegio di conoscere e apprezzare Alessandra e il suo impegno, la sua forza e la sua determinazione sono state e saranno sempre un esempio" ha detto Paola De Micheli.

La presidente Maria Carafoli, a nome di tutto il Panathlon Club Modena, si unisce commossa al cordoglio per la scomparsa di Alessandra Pederzoli. "Piango un’amica che ha saputo trasmettere gioia, amore e voglia di vivere fino all’ultimo, amata e sostenuta da una famiglia meravigliosa, a cui va il nostro abbraccio e penso in particolare al marito, Gian Carlo Muzzarelli, e alla figlia Emma. Il dono più grande che ci ha lasciato è il suo esempio di grande donna, coraggiosa e generosa".

Vicinanza e messaggi di cordoglio da parte di tutti i sindaci della provincia, della Provincia, dell’Avis regionale, del Teatro Comunale, del Pd regionale, provinciale, cittadino e dei Giovani Democratici, dell’istituto Charitas, della Lega Modena, del Movimento Cinquestelle, di Fratelli d’Italia, di Forza Italia, dei presidenti dei quartieri di Modena, di Cgil, Cisl e Uil, di Modena Civica, di Enrico Aimi pesidente prima commissione del Csm, di Confcommercio e Confesercenti, di Lapam, dell’Ausl e dell’Aou, di legacoop Estense, di Rifondazione Comunista, della Camera di Commercio, dell’Asssociazione Stampa Modenese, della Fondazione di Modena,