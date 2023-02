Lasciava i nipoti senza cibo "Condannate lo zio"

Oggi sono regolarmente inseriti in società: la ragazza frequenta le scuole superiori ed è seguita dai servizi sociali mentre il fratello ha un lavoro come meccanico. Dopo tanti anni si sono finalmente lasciati l’inferno alle spalle. Protagonisti fratello e sorella pakistani che una decina di anni fa si erano trasferiti a Carpi, dagli zii, in cerca di una vita migliore. Poco dopo, però i due, minori all’epoca dei fatti si erano visti costretti a fuggire dalla casa degli orrori in cui erano finiti: i parenti, secondo le indagini, li picchiavano quotidianamente, impedivano loro di mangiare o di usare il bagno e li facevano addirittura dormire in un parco. Ieri mattina in tribunale a Modena il pm ha chiesto la condanna per uno solo degli imputati a 3 anni e 2 mesi di reclusione: si tratta dell’"esecutore materiale" dei maltrattamenti, mentre è stata chiesta l’assoluzione per gli altri due indagati. I difensori di parte civile, tra cui l’avvocato Simone Agnoletto hanno invece chiesto la condanna di tutti e tre gli imputati. I fatti risalgono al dicembre 2015 e sarebbero andati avanti fino 4 ottobre 2016, quando le vittime sono fuggite ed hanno denunciato quanto subito. Gli zii sono finiti a processo infatti con le pesanti accuse di maltrattamenti: secondo le accuse avrebbero aggredito fisicamente ma anche moralmente i nipoti, generando in loro un vero e proprio clima di terrore. I parenti avrebbero maltrattato per lungo tempo i ragazzini, percuotendoli quotidianamente con bastoni e scarpe, oppure tirando loro i capelli e sferrando pugni, costringendoli a vivere e dormire in un garage non riscaldato. I ragazzini – in base a quanto emerso – dormivano su un unico letto rotto e in condizioni igieniche terribili. Altre volte i due fratelli si erano visti costretti a dormire al parco, al freddo. Ai minori veniva addirittura impedito di mangiare e se venivano sorpresi a cucinare, gli zii li picchiavano e poi gettavano via il cibo. Non solo: secondo le indagini svolte dai carabinieri alle vittime sarebbe stato vietato l’utilizzo del bagno. Non potevano neppure andare a scuola.

v. r.