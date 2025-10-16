L'altra guerra

Modena
CronacaL’ascolto che trasforma. Le vie del Counseling in Emilia Romagna
16 ott 2025
REDAZIONE MODENA
L’ascolto che trasforma. Le vie del Counseling in Emilia Romagna

A Palazzo dei Musei protagonisti 20 professionisti "Aiutiamo le persone a ritrovare l’autonomia" .

Ascolto, orientamento e aiuto. L’appuntamento per il Counseling Day è il 21 ottobre a Palazzo dei Musei con un incontro dal titolo ‘L’ascolto che trasforma. Le vie del Counseling in Emilia-Romagna’.

L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Modena, è il primo Counseling Day unitario della regione, che vedrà protagonisti oltre 20 professionisti e professioniste del territorio. "È importante – ha spiegato Francesca Maletti, vicesindaca e assessora del Comune di Modena – far sapere che esistono figure professionali che possono affiancare le persone a intraprendere un percorso di consapevolezza e aiutarle a ritrovare la propria autonomia. Vogliamo promuovere questa opportunità".

L’iniziativa è stata organizzata da Rossella Famiglietti, insegnante e counselor, in collaborazione con AssoEmilia-Romagna. "C’è bisogno di fare informazione – ha evidenziato Famiglietti – il counseling può migliorare la qualità della vita delle persone. Ci saranno racconti di counseling scolastico e aziendale, ma anche di casi in cui è stato utilizzato nei centri antiviolenza. È fondamentale ricordare l’utilità trasversale di una pratica che può migliorare il benessere della comunità".

Tra incontri e laboratori esperienziali, il Counseling Day è una giornata aperta a tutti. L’idea nasce dalla necessità di creare spazi di ascolto e dialogo, in un periodo in cui la cura delle relazioni deve rimanere una priorità. Riscoprire orizzonti e nuove possibilità: l’obiettivo del counseling è sostenere la persona nell’affrontare decisioni e momenti di cambiamento o difficoltà nella propria vita. "Questa pratica di ascolto rappresenta un approdo importantissimo per tutte le persone che hanno desiderio di avere uno spazio in cui poter parlare ed essere ascoltate – ha illustrato Alessandra Benedetta Caporale, presidente nazionale di AssoCounseling – eventi come questo sono fondamentali per far emergere le potenzialità del nostro lavoro e il contributo che la figura del counselor può dare alla comunità, sia a livello sociale che individuale".

L’incontro del 21 sarà un’occasione per conoscere la potenza del counseling e per comprendere quanto possa aiutare individui, gruppi e comunità a migliorare il benessere, attraverso l’ascolto di sé e una relazione più autentica con gli altri. La partecipazione all’evento è gratuita ma con necessaria prenotazione.

Martina Ghedini

