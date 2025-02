L’assessora Camporota: "Controlli incrociati e alleanza coi cittadini"

Assessora Alessandra Camporota (nella foto), l’ultimo episodio, come anche le aggressioni che ogni tanto avvengono in città da parte di bande giovanili, ha destato ulteriore allarme tra i residenti, alcune parti della città appaiono fuori controllo.

"Le preoccupazioni dei cittadini sono le nostre, su questo l’attenzione dell’Amministrazione è massima. Conosciamo bene le aree di Modena che presentano maggiori criticità e su queste stiamo concentrando gli sforzi per aumentare il controllo ed il presidio, in coordinamento con le forze dell’ordine".

Che idea vi siete fatti su queste condotte criminose?

"In questo momento storico stiamo assistendo a episodi di violenza a scopo di rapina o anche fini a se stessi, messi in atto da giovani, sia italiani che stranieri, su loro coetanei, solo per il gusto di prevaricare, di affermarsi. A queste realtà, si sommano gli eventi delittuosi che vedono come protagonisti soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti".

Di che profili delinquenziali stiamo parlando?

"Per quanto riguarda le aggregazioni giovanili violente, si tratta di situazioni che spesso nascono in realtà caratterizzate da un forte disagio anche familiare, in cui vengono a mancare i valori fondamentali. Si tratta di ragazzi in cui, insieme al corpo, crescono anche rabbia e frustrazione".

Come intervenire?

"Su di loro bisogna senz’altro agire in termini di assicurazione alla giustizia quando commettono reati, ma non può essere la sola strada da percorrere. Questa generazione, che vive costantemente online, risente dell’eccessiva esposizione ai social, della forbice sociale e dei cattivi modelli che alcune star del web portano come paradigma di affermazione, attraverso la violenza e un linguaggio spregiudicato. Diverso è il discorso legato allo spaccio".

In che senso?

"In questo caso, oltre a svolgere una costante attività di contrasto in collaborazione con le forze dell’ordine, stiamo anche incrociando i dati in possesso della polizia locale con quelli forniti dai servizi territoriali di monitoraggio. Questo per mappare le presenze sul territorio e, in particolare, in alcune specifiche aree che destano maggiore preoccupazione. L’obiettivo è quello di individuare, caso per caso, i provvedimenti che è possibile adottare, sulla base della normativa vigente.

In generale per contrastare queste bande viene sollecitato più che un lavoro di repressione pura, più di intelligence.

"Il lavoro sinergico tra tutte le forze di polizia è fondamentale per la tutela della collettività. Non si può prescindere da una meticolosa attività di pianificazione nell’ambito del controllo integrato del territorio. La polizia locale, proprio per la conoscenza profonda della città e delle sue dinamiche, è in grado di fornire uno screening delle situazioni più critiche da sottoporre alle valutazioni del Questore per affrontarle con misure adeguate ed efficaci. Oltre a ciò, la Polizia locale può, nell’immediato, allontanare da un luogo sensibile un soggetto per determinate condotte".

Il Comune che strumenti ha per contrastare il fenomeno?

"Oltre a quanto detto prima, le istituzioni a Modena hanno un alleato fondamentale, il cittadino, attento e volenteroso di dare una mano. Un’alleanza che negli anni si è consolidata, per esempio, nel Controllo di vicinato".

In che modo?

"Nei prossimi giorni i coordinatori dei gruppi verranno invitati presso il Comando di polizia locale per una formazione specifica che consenta loro di essere puntuali nelle segnalazioni e di fornire un supporto da cui non si può prescindere, poiché i cittadini sono gli occhi delle istituzioni sul territorio. È fondamentale remare tutti nella stessa direzione senza strumentalizzazioni".

A quali iniziative si sta pensando?

"Da mesi è attivo un tavolo interassessorile nato per approfondire il tema del disagio giovanile. Stiamo mettendo a sistema le tantissime attività da tempo portate avanti dal Comune, attraverso la scuola, il sociale, lo sport e la cultura, l’ufficio legalità e sicurezza e la polizia locale. Oltre ai cittadini, ho incontrato anche i dirigenti scolastici del Polo Leonardo, comparto Corassori e Cattaneo Deledda, insieme alla Comandante della polizia locale, alla responsabile del controllo di comunità e all’Ispettore di zona".

Cosa è emerso?

"È stato un incontro concreto, che ha portato ad un incremento della presenza della polizia locale, sia in divisa che in borghese, nei pressi degli istituti in alcuni orari critici, definiti di comune intesa. Attività che stanno mettendo in campo anche le forze dell’ordine a cui rinnovo la mia fiducia e che ringrazio".

Gianpaolo Annese