L’assessora Irene Priolo in Provincia: "I rifiuti saranno una delle priorità: l’80% di differenziata entro il 2026"

L’assessora regionale Irene Priolo ha incontrato gli amministratori locali modenesi per illustrare le linee di mandato della Regione Emilia-Romagna. Al centro dell’incontro temi strategici per il territorio come ambiente, mobilità, trasporti e infrastrutture. L’Emilia-Romagna si sta preparando ad una trasformazione ecologica che punta a diventare un modello di sostenibilità a livello nazionale ed europeo. Un cambiamento che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini, senza compromettere l’ambiente. Al centro della sua agenda c’è la transizione ecologica, con obiettivi chiari e misurabili. La regione ambisce a raggiungere la neutralità carbonica, minimizzando l’impatto ambientale delle attività economiche e sociali. La gestione dei rifiuti sarà una delle priorità, con un piano per superare l’80% di raccolta differenziata entro il 2026, e la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso, con il rafforzamento del Piano Plastic Free.

"Il primo passo sarà l’introduzione del Piano delle Aree Idonee, che entrerà in aula tra aprile e maggio, successivamente il decreto salva casa e la nuova pianificazione dei trasporti regionali (PRIT nuovo con valenza decennale). Dobbiamo ascoltare i territori per scrivere piani che rispondano concretamente ai bisogni reali delle nostre comunità", ha dichiarato l’assessora Irene Priolo. Un altro obiettivo riguarda il miglioramento della qualità dell’aria. Il Piano Integrato sulla qualità dell’aria adotterà un approccio innovativo per ridurre l’inquinamento, partendo dal miglioramento dell’efficienza energetica e incentivando il passaggio a fonti rinnovabili. Sul fronte dei trasporti, il piano prevede una serie di interventi per rendere la mobilità più sostenibile e sicura.

"La Montagna soffre molto per i collegamenti e la sicurezza stradale. Chiediamo all’assessora di rispondere con segnali concreti", ha affermato Fabio Magnani, sindaco di Sestola. In ambito urbano, il piano mira a zero consumo di suolo, con interventi di rigenerazione urbana. Un progetto importante è la realizzazione di parcheggi "verdi" e la dotazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con l’obiettivo di trasformare le città in luoghi più sostenibili e vivibili. "È fondamentale incentivare la presenza giovanile sul nostro territorio, in particolare con il supporto di attività sportive e culturali, per contrastare la carenza di servizi e di continuità nelle attività commerciali", ha sottolineato Elio Pierazzi, sindaco di Frassinoro. Il sindaco di Fiumalbo ha aggiunto: "Abbiamo registrato un aumento significativo dei turisti rispetto al periodo pre-Covid. Il nostro obiettivo è sviluppare il turismo anche senza neve, investendo in attività come trekking o passeggiate a cavallo, per attrarre visitatori in ogni stagione". "La provincia è da tempo impegnata in un dialogo continuo con la Regione. Il nostro obiettivo è creare una sinergia che possa valorizzare il nostro territorio", ha concluso Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena.