L’assessora sfiduciata: "Stima immutata per lei. Ma ora è prioritaria l’armonia in giunta"

"Prendo atto con rammarico delle difficoltà interne a Modena Civica, una delle componenti della maggioranza che garantisce un pieno sostegno all’Amministrazione comunale, e valuteremo insieme nei prossimi giorni come superarle". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli commenta così l’annuncio del gruppo consiliare di aver "revocato la fiducia" politica all’assessora Anna Maria Lucà Morandi, esponente dell’associazione che ha dato vita alla lista civica. Assessora dal giugno 2020, dopo le dimissioni per motivi personali di Debora Ferrari, Lucà Morandi ha le deleghe a Patrimonio, Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale. La notizia è stata diffusa nella giornata di lunedì dal gruppo consiliare della lista civica: "Come Modena Civica non ci sentiamo più dovutamente rappresentati dall’assessora Lucà Morandi, espressione diretta della nostra visione di città in Giunta e in Consiglio. Da tempo soffriamo una discordanza di intenti sia sugli obiettivi e i temi a cui dare rilevanza nel percorso politico dell’attuale legislatura. C’è molto ancora da fare, per esempio, sui Quartieri e il loro funzionamento e non ci sono più i presupposti per confrontarsi su questioni fondamentali per i cittadini, incidendo così in maniera importante sulle decisioni che verranno assunte nei prossimi mesi". Una posizione che ha sorpreso la stessa assessora: "Mi sembra, nel corso del mio incarico, di essermi comportata in modo coerente – ha dichiarato l’assessore Lucà – Non riesco a capire quali siano le motivazioni di questa sfiducia, la nota che è stata diramata non consente di capirlo con chiarezza". "Non è in discussione la stima personale per Anna Maria, mia e di tutta la Giunta – conclude il sindaco –, ma, soprattutto in questa fase politica, è necessario ritrovare al più presto le condizioni per una collaborazione leale ed efficace nell’ambito della maggioranza sia in Consiglio sia in Giunta". La sensazione quindi, è che la presenza in giunta dell’assessore Lucà sia alla fine.