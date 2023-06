L’assessore Bosi "Mi sembra che da mesi il locale funzioni bene Movida, serve equilibrio"

di Stefano Luppi

L’assessore al centro storico Andrea Bosi, in un convegno specializzato a Torino ha discusso dei centri storici divisi tra necessità della movida e dei residenti e interviene sui casi recenti di Modena, tra il Kinder Garden al Novi Park e il Caffè Concerto di piazza Grande.

Assessore, a Torino ha partecipato al convegno ’Le città, gli effetti del divertimento notturno e la conflittualità nell’uso dello spazio pubblico’ organizzato dal Forum italiano per la sicurezza urbana di cui è vicepresidente: soluzioni utili anche per la nostra città?

"Il Forum già da prima della ormai nota, recente, sentenza della Cassazione sul caso movida di Brescia (i giudici hanno stabilito, dando ragione ai residenti, che la movida chiassosa va risarcita dal Comune, ndr) rifletteva sul tema".

Quali soluzioni?

"Quelle che risolvono il conflitto nella gestione dello spazio pubblico. Il conflitto potenziale tra la città che dorme, quella che lavora e quella che si diverte in socialità, obbliga ad organizzare in modo migliore le norme del vivere insieme a lavorare al miglioramento della qualità della vita notturna".

Negli anni ci sono state polemiche tra abitanti e locali in zone un tempo degradate, alla Pomposa o via Gallucci per esempio. Oggi ci sono problemi al Novi Park, come quelle tra Kinder Garden e i residenti oppure il bar al centro del parco attualmente chiuso. Che novità ci sono?

"Ricordo che i centri storici sono i luoghi dove le criticità possono esplodere con più facilità: è il caso di alcune segnalazioni che hanno riguardato e riguardano i luoghi classici come via Gallucci o l’area della Pomposa e più recentemente in via Fontanelli al Novisad o anche presso alcuni chioschi lungo i viali del parco delle Rimebranze. Ricordiamoci sempre che quei luoghi prima della movida non vivevano una condizione idilliaca per il genere di frequentazioni che li caratterizzavano. Serve, come ho detto, trovare un punto di equilibrio e, una volta individuato, serve il totale rispetto delle regole di comune convivenza. Mi riferisco a esempio anche al comportamento degli avventori che devono avere rispetto per lo spazio pubblico in cui arrivano e anche di chi vive nei pressi di questi luoghi".

Al Novi Sad quando riaprirà lo spazio al centro, Bamboo-Gossip Bar?

"Per quel che so il bar nel cuore del Novi Sad ha cambiato gestore di recente e ovviamente auspico che diventi presto un luogo di aggregazione positiva, perché vivere lo spazio pubblico e viverlo bene lo rende sicuro e fruibile".

A proposito di bar importanti, pare stia scoppiando, ancora una volta, la patata bollente del Caffè Concerto che affaccia su piazza Grande. Cosa può fare l’amministrazione?

"Il Caffè Concerto ha un gestore, ancora per anni, e non se n’è andato, a quanto mi risulta. Certamente i tre anni di covid possono avere giocato un ruolo sulle difficoltà iniziali, così come aver cambiato alcune figure di coordinamento del locale che si affaccia sulla piazza patrimonio dell’umanità. Mi pare che comunque negli ultimi mesi il locale abbia ricominciato a funzionare egregiamente. Quello che accade nei rapporti tra la società che gestisce il locale e i suoi dipendenti, però, non è di competenza del Comune. L’interesse della città è che il Caffè Concerto sia operativo e ben funzionante".