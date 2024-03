L’assessore Colla: "Nessuna chiusura ma la ricerca resti qui"

Oltre ai rappresentanti delle istituzioni modenesi, era presente all’incontro con i sindacati anche l’assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla, che ha commentato la situazione di Maserati alla luce delle discussioni avvenute a livello nazionale nei tavoli tecnici che, nelle prossime settimane, procederanno ulteriormente nei tavoli politici convocati dal Ministero.

In base agli incontri svolti finora, quali sono le prospettive future per Maserati?

"Oggi pomeriggio ho spiegato ai rappresentanti dei sindacati che la discussione dei tavoli tecnici nazionali è terminata. Ora esiste un elaborato che verrà discusso nel tavolo politico convocato dal Ministero con le regioni nelle quali si trovano gli stabilimenti di Stellantis, tra cui l’Emilia-Romagna. In quel testo, ho chiesto formalmente di aprire una discussione specifica su Maserati e sulle auto di lusso, per capire quale idea di sviluppo industriale ci sia nella Motor Valley di Modena".

La situazione in Maserati diventa sempre più drammatica. Come si potrà intervenire?

"Oggi Maserati si trova di fronte a un problema commerciale di vendita che la spinge a fare cassa integrazione, mentre negli altri stabilimenti che producono auto di lusso non si assiste a questo fenomeno. Di conseguenza, è evidente che in quello specifico plant ci sia qualcosa che non funziona dal punto di vista della traiettoria di prodotto, della penetrazione dei mercati e della capacità di fare ricerca e sviluppo. A Modena, le condizioni per vedere la rinascita di uno stabilimento con qualità, storia e competenze così significative, ci sono: la discussione di oggi è servita proprio per capire quali siano i fattori determinanti per portare avanti la produzione".

Il timore di molti è che la proprietà voglia chiudere la parte produttiva a Modena. Cosa si può fare?

"Non credo che a Modena si possa parlare di chiusura: per ora c’è stata una riduzione degli organici. Per quanto riguarda la produzione di automobili di lusso, non servono tanti modelli, ma è necessario produrne un numero sufficiente per uno stabilimento manifatturiero così importante. Credo che oggi il fattore indispensabile, resti quello di mantenere attivo il settore di ricerca e sviluppo vicino allo stabilimento di produzione: se perdi i ricercatori va in sofferenza la manifattura e, di conseguenza, la capacità di stare sul mercato. Infine, ritengo che sia decisivo approfondire nel dettaglio il sistema dell’indotto e della filiera legata alla produzione. Maserati è un marchio italiano di grande prestigio a livello mondiale: non facciamolo diventare francese".

Jacopo Gozzi