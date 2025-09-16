L’assessore Conti: "Iniziate un percorso davvero bellissimo"

Ieri mattina, anche per gli studenti del Distretto, è stato il fatidico giorno del ritorno a scuola. Compagni vecchi e nuovi, scuole vecchie e nuove. Nel caso delle primarie Vittorino Da Feltre di Sassuolo, si tratta di quest’ultimo caso: un edificio riqualificato, che ora conta 1642 metri quadrati di superficie calpestabile di cui una palestra di 200. È un impianto moderno, rispondente alle norme di sicurezza sismica e antincendio che dialoga con l’area esterna, ancora in fase di allestimento, grazie a grandi superfici vetrate. Gli spazi della didattica sono situati nella porzione a due piani con l’atrio di ingresso, la mensa e la cucina: si contano in totale dieci aule, sei spazi polifunzionali e la biblioteca, oltre alla sala insegnanti. Insieme al sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, hanno partecipato al taglio del nastro l’assessora regionale Isabella Conti, il primo cittadino di Fiorano Marco Biagini e il consigliere regionale Luca Sabattini. Si porta così a compimento un iter iniziato nel 2018 con la giunta Pistoni, passato attraverso la giunta Menani e conclusosi quest’anno.

"Inizia un percorso bellissimo – ha detto l’assessore regionale alla scuola Isabella Conti rivolta ai ragazzi – ed il clima che saprete creare all’interno delle vostre aulee sarà determinante per voi e per il vostro futuro. Grazi anche alle insegnanti, al corpo docente ed al personale Ata: voi tenete in mano le redini del paese e del futuro delle nostre città; penso sia un compito faticosissimo ma al tempo stesso tanto tanto prezioso. Questo edificio scolastico è frutto di un coordinamento fra enti di diverso livello, dal Comune fino a Roma. Le sfide legate alle politiche per l’istruzione sono oggi più che mai elevate: sono state appena approvate dal Governo delle linee guida sulle quali ci sono alcuni elementi di criticità. Perciò, starà a noi istituzioni e agli insegnanti provare a rendere armonizzato il percorso scolastico nonostante le difficoltà che persistono, quali il senso costante di performance fin dalla tenera età e la paura di fallire. Dobbiamo continuare a lavorare con strumenti concreti, per esempio, il percorso ‘Scuole Aperte’, per far sì che i ragazzi possano frequentare lo spazio scolastico anche in orari pomeridiani con attività extracurricolari. Un altro dato che spaventa è quello degli accessi per la fascia Under 18 alla neuropsichiatria infantile: il 10% ne ha avuto almeno uno, e questa è soltanto la punta di un iceberg fatto di inquietudine. Bisogna costruire un ecosistema di relazioni, a partire dagli adulti, per arrivare a una comunità educante al passo coi tempi".

Il sindaco Matteo Mesini, nell’occasione, ha inviato una lettera agli studenti ed alle loro famiglie, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico. "Un nuovo anno scolastico comincia – recita la lettera - vi ritrovate tra i banchi, tra i compagni e i quaderni ancora vuoti. È un momento speciale: una partenza, un nuovo viaggio. Viviamo tempi difficili, lo sappiamo tutti. Ci sono guerre che fanno paura, ingiustizie che fanno arrabbiare, cambiamenti che non sempre sappiamo spiegare. Pensiamo a quello che accade in Palestina e in tante altre parti del mondo: bambini come Voi, ragazzi come Voi, che, invece di libri e giochi, devono convivere con bombe, macerie e paura. Ed è proprio per questo che la scuola diventa ancora più importante. La scuola è il posto dove si impara non solo a leggere e a scrivere, ma a vivere insieme. È il luogo dove si scopre che la pazienza è una forza, che la curiosità è un dono, che capire è meglio che giudicare".