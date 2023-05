L’assessore Cornia si laurea con la tesi sul territorio

Grande traguardo raggiunto dal giovane assessore alla Cultura e al Turismo di Pavullo, Daniele Cornia, ora anche dottore magistrale in Strategie della Comunicazione Pubblica e Politica. Martedì scorso è stato proclamato a Firenze con una tesi dal titolo ‘Comunicare un territorio: una nuova strategia comunicativa per Pavullo nel Frignano’ (relatrice professoressa Laura Solito). "Ho voluto concludere un lungo percorso di formazione con una dedica alla mia cara Pavullo – ha scritto in un pensiero sui social –. Una dedica ma anche un grande impegno, perché tutto ciò che ho teorizzato nella tesi sono obiettivi concreti che devono essere ricercati e raggiunti veramente, per poter portare beneficio e progresso al nostro amato Comune". A Daniele le più vive congratulazioni da parte di tutta la redazione del Carlino di Modena.