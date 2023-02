L’assessore Corsini in visita sul Cimone

In un altro weekend di ottime presenze sulle piste del Cimone, si è inserita la visita dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini. "L’assessore – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone – ha mantenuto la promessa di visitarci che fece nel nostro momento più critico degli ultimi 40 anni, causa la mancata apertura delle piste nel periodo natalizio, che solo al Cimone è costata oltre 2 milioni di euro. Con piacere lo abbiamo accolto, lui e famiglia, per un divertente fine settimana sulla neve. Vorrei evidenziare che Corsini ha avuto di recente il merito di coordinare gli altri assessori regionali di Toscana, Abruzzo, Marche e Lazio per chiedere un tavolo d’incontro ministeriale per la crisi meteorologica che aveva colpito l’Appennino. Mai come in questa occasione l’Appennino è stato unito, ed ha ottenuto positivi riscontri dal tavolo di lavoro con la ministra al turismo Santanchè". La visita al Cimone dell’assessore Corsini è iniziata con una colazione coi quattro sindaci del comprensorio: Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola. Corsini ha poi toccato con mano i positivi risultati attuali del comprensorio con tantissimi sciatori e le novità dei tre nuovi moderni battipista, i nuovi impianti d’innevamento. "Per una assessore che proviene dal mare – commenta Magnani – ha dimostrato notevole interesse per la nostra organizzazione. Questa visita è stata molto importante per tutto il nostro Appennino".

g. p.