L’assessore Francesca Maletti: "Ho un approccio costruttivo e dico sempre ciò che penso"

Il cane, una meticcia di nome Dana, pretende attenzioni: mentre la vicesindaca è impegnata nella conversazione abbaia. E d’altronde probabilmente sa che la sua affezionatissima padrona si deve occupare, sulla base delle deleghe ricevute, anche di Benessere animale. Una delle tante novità di questa estate insolita per Francesca Maletti: ad agosto, con il sindaco Mezzetti in ferie in Trentino, si è divisa tra il lavoro in città e qualche mezza giornata di relax nel suo buen retiro di Faeto.

Maletti, la Regione le stava stretta, non ha neanche riprovato a ricandidarsi, aveva bisogno di qualcosa di più operativo?

"L’esperienza in Regione è stata nel complesso positiva, un po’ difficoltosi i primi anni. Siamo partiti in piena pandemia e tutto si svolgeva online. Diciamo che l’attività amministrativa su Modena rientra appieno nelle mie corde, perché si traduce nel cercare soluzioni concrete e quotidiane sul fronte delle politiche sociali e sanitarie".

Vicesindaca cattolica di una giunta guidata da un sindaco molto di sinistra.

"Con Mezzetti ci conosciamo da tempo. Anche se non abbiamo mai lavorato insieme nelle stesse giunte, c’è un’intesa di fondo sui temi sociali e sanitari che viene da lontano, sulla maggior parte delle questioni siamo in sintonia".

Molto diverso da Gian Carlo Muzzarelli…

"Entrambi hanno a cuore la comunità. Mezzetti ha un approccio più orientato al dialogo e all’ascolto, e lo si vede anche dalle deleghe distribuite agli assessori: non suddivise in compartimenti stagni, ma secondo un approccio trasversale che ci indurrà al dialogo e alla collaborazione: si pensi al tavolo tecnico avviato con Hera per esempio. Muzzarelli invece tende ad accentrare di più le decisioni".

Il fatto che sia stata nominata vicesindaco è anche un riconoscimento politico per il fatto che ‘l’operazione Mezzetti sindaco’ è partita ufficialmente con lei: la sua intervista in cui si diceva disponibile a candidarsi sindaco ha rovesciato il tavolo facendo sparire in un colpo solo le numerose candidature di gennaio.

"Questo lo dovete chiedere al sindaco. Essere vicesindaco comunque è un onore e una grande responsabilità in una giunta che ragiona in termini orizzontali e non verticali, nella quale ogni settore sarà interconnesso con gli altri".

E d’altra parte però si diceva: se Maletti diventa vicesindaca dovrà rinunciare al Welfare.

"In realtà pur essendo vicesindaca mi occuperò dei temi di cui mi sono occupata come amministratore comunale anche in passato".

Si parla però di uno spacchettamento delle deleghe sul Welfare tra lei e l’assessora Alessandra Camporota.

"Lo spacchettamento riguarda l’idea di trasversalità che ha in mente il sindaco di cui parlavo prima. Io mi occuperò della parte del Sociale che riguarda i servizi alla persona come i Poli territoriali, i centri diurni, le case protette, le dimissioni ospedaliere, le famiglie economicamente fragili. Mentre Camporota si occuperà di sicurezza, coesione sociale, inclusione e cittadinanza includendo dunque gli aspetti per esempio legati a minori non accompagnati e migranti. Ci sarà molto da collaborare per ridurre le disuguaglianze e favorire l’integrazione".

Era stato notato un certo malumore da parte sua nella conferenza stampa di presentazione della giunta.

"Un’incomprensione legata alla dicitura delle deleghe, ma nella sostanza con il sindaco ci siamo chiariti in fretta e da subito mi sono messa al lavoro sui temi di mia pertinenza. Ed ora con la nomina ufficiale e l’assegnazione delle deleghe all’assessora Camporota è stato sgomberato il campo da ogni possibile equivoco".

Come ha trovato Modena rispetto all’ultima volta che ha fatto l’assessora?

"Di fatto non me ne sono mai allontanata, in questi dieci anni non ho mai smesso di vivere la città, sia quando ero presidente del Consiglio sia da consigliera regionale: continuavano a fermarmi per strada chiamandomi assessora".

Quali problemi le sottopongono i cittadini?

"Il Covid ci ha cambiato: in questi anni ho notato una maggiore frammentazione delle relazioni sociali ed emergere in modo sempre più preponderante il problema della casa per le famiglie meno abbienti. In meglio, invece sono cresciuti il volume di investimenti per la riqualificazione della città e il turismo".

Sul fronte casa Modena rischia di diventare una città per pochi eletti.

"Lavoreremo per evitarlo. Oggi la casa non è più un problema solo per le persone che hanno un reddito molto basso, ma anche per una famiglia con uno o due stipendi, che non riesce a trovare un’abitazione a costi accessibili rispetto al proprio reddito".

La strada è puntare sugli alloggi inabitati oppure costruire nuove residenze a prezzi ragionevoli?

"Il primo passo è un Piano Casa che coinvolga i sindacati degli inquilini e le associazioni dei proprietari provando a mettere a disposizione quello che c’è già: occorre riuscire a dare garanzie ai proprietari, magari attraverso Agenzia Casa, di poter immettere il proprio alloggio sul mercato degli affitti senza rischi".

Parlava anche di frammentazione sociale.

"Qui c’è da lavorare in sinergia appunto con l’assessora Camporota. È un processo culturale che richiederà tempo, ma che risulta indispensabile per ritrovare la coesione sociale che ha caratterizzato da sempre la storia della nostra città. Ricordo nel 2012 quando il terremoto favorì la relazione tra inquilini nei palazzi e tra vicini. Bisogna ritrovare quello spirito".

Spostandoci sul fronte politico, si ha sempre la sensazione che lei nel Pd sia sopportata piuttosto che supportata.

"Io sono sempre rimasta in questo partito che ho contribuito a fondare a Modena, sia quando ho vinto sia quando ho perso. Il mio è un approccio costruttivo, ma ho il vizio di dire quello che penso. Tutto sommato il Partito democratico resta il contenitore più adeguato alle mie idee, è un partito molto eterogeneo e mi ci trovo ancora bene, anche se a volte si fa fatica a starci dentro".

Non è un mistero che nella campagna elettorale per le amministrative c’è stato un momento in cui il centrodestra ha provato a ‘scipparla’ al centrosinistra attraverso un’operazione che doveva passare attraverso una lista civica. La lusinga questa attenzione da parte degli avversari?

"Evidentemente mi considerano una persona capace e coerente in termini di risposte ai bisogni dei cittadini al di là delle mie convinzioni politiche, ma nello stesso tempo bisognerebbe chiedersi se saremmo riusciti a convivere in un’eventuale giunta: per me è fondamentale la centralità della persona, chiunque essa sia e da qualunque parte provenga".