L’assessore Paolo Zanca: "Situazione inaccettabile. C’è bisogno di chiarezza"

"Lo ribadisco ancora una volta, forte e chiaro: i cittadini meritano un servizio efficiente e che sappia risponda realmente alle loro esigenze".

Dopo i numerosi disservizi riguardo il trasporto pubblico registrati in questi giorni, non usa mezzi termini l’assessore alle partecipate Paolo Zanca, che chiede – o meglio ribadisce – l’importanza e la necessità impellente di un radicale cambio di passo. E se soltanto pochi giorni fa il presidente Seta, Alberto Cirelli, aveva infatti annunciato come la sua sedia fosse a disposizione ("non mi sono mai imbullonato alla sedia – le sue parole – e ho sempre assunto in prima persona le mie responsabilità") dall’altra parte l’assessore Zanca interviene un’altra volta in merito.

"Il presidente Cirelli, come è evidente, ha sicuramente preso atto di una situazione oggettivamente complicata. Vedo di buon occhio ogni qualvolta che un amministratore ci mette la faccia e non si nasconde né si tira indietro – spiega –. Noi non cerchiamo capri espiatori, bensì la strada migliore per rispondere a queste problematiche. Ma è bene ribadire che, nel momento in cui si deve fare il bilancio delle responsabilità, è molto difficile che queste vengano imputate tutte e solo al presidente, perché grandi responsabilità sono invece in mano all’amministratore delegato. A cui appunto vorremo chiedere come mai, nella nostra città, ci sia stata una ricaduta così pesante: la mancanza di personale non è un tema che riguarda soltanto la nostra provincia, eppure ci troviamo di fronte a uno scenario ormai inaccettabile". Inoltre, come amministrazione "chiediamo infatti che il servizio sia efficiente, capace di servire adeguatamente i cittadini, perché questa situazione sta ormai diventando insostenibile – rimarca Zanca –. e i problemi vanno affrontati, anche da Regione e Tper". E sebbene non ci sia ancora una data, sembra che "a breve" si terrà quindi un incontro con i vertici dell’azienda.

L’assessore ha poi commentato, infine, anche l’ennesimo episodio di vandalismi che l’altra notte ha colpito il deposito di Seta. "Un gesto spregevole, privo di senso e da condannare – conclude Zanca – a questi novelli vandali vorrei far presente che gesti di questo tipo si riversano poi sugli stessi cittadini. Cosa guadagnano a mettere in campo atti di sabotaggio di questo tipo? Così non va bene".

g. d. c.