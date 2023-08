L’assessore Priolo: "Frane e fiumi, lavoriamo senza sosta. Ma bisogna fare in fretta"

In attesa che il Commissario straordinario alla ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo, il prossimo 24 agosto, incontri le autorità e gli enti regolatori della nostra Regione per una riunione tecnica che avrà lo scopo di procedere all’elaborazione di un piano degli interventi che tenga conto delle necessità prospettate dagli amministratori locali e delle priorità a seguito degli eventi alluvionali dello scorso maggio, la Giunta Regionale ha reso noto gli interventi previsti, in Emilia Romagna, per oltre 116 milioni di euro, sui principali corsi d’acqua esondati.

"L’impegno è massimo e si sta lavorando senza sosta per ripristinare condizioni di sicurezza dei fiumi nei territori colpiti. La situazione, soprattutto in collina e Appennino, è complessa", ha affermato Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione civile.

In provincia di Modena sono in corso 6 cantieri di somma urgenza per circa un milione di euro. Nel territorio di Prignano è stato messo in campo un intervento di somma urgenza dal valore di 550mila euro per il ripristino delle sponde danneggiate. A Marano, con 90mila euro si sta effettuando la pulizia e la risagomatura dell’alveo del Rio Piccolo, un’ulteriore opera da 70mila euro riguarda i territori di Polinago, Palagano, Prignano e Frassinoro, sempre per il ripristino dell’officiosità idraulica di tratti del reticolo minore e dei versanti oggetto di movimenti franosi. Altri 70mila euro si stanno investendo sui torrenti Nizzola, Grizzaga e Rio Merdone – nei comuni di Castelnuovo Rangone, Maranello e Savignano – per la raccolta di materiale vegetale fluitato, la rimozione di ostruzioni e il ripristino della corretta sezione idraulica. Sul torrente Guerro, a Castelvetro, si stanno ripristinando la sponda crollata e le sue difese spondali, con posa di massi ciclopici sciolti e risagomatura del tratto di alveo (100mila euro). Si sta anche realizzando un intervento da 140mila euro sul torrente Tiepido, a valle dell’autostrada A1 in comune di Modena.

"Gli interventi in corso – prosegue la vicepresidente Priolo – significano la presenza di imprese operative, operai all’opera, professionisti in campo per coordinare gli interventi: tutti attivati in somma urgenza, cioè prima di disporre delle somme necessarie per pagare i lavori, ancora da trasferire al commissario Figliuolo. Siamo in attesa, appunto, della pubblicazione del relativo Decreto. Serve fare in fretta perché l’autunno è alle porte e non si può perdere tempo, ecco perché dobbiamo lavorare anche per pianificare gli ulteriori interventi urgenti che ancora non hanno una copertura finanziaria. La situazione- conclude Priolo-, è complessa".

