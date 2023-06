Last Minute Market "Incentiviamo il riuso di oggetti e farmaci"

Sono i piccoli gesti quotidiani dei cittadini che fanno la differenza: è con questo spirito che #abbiamonelcuore, concorso promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo continua a raccogliere proposte da valorizzare attraverso una call to action per incentivare pratiche di ecologia e sostenibilità. Entro il 30 giugno potranno partecipare all’iniziativa tutti coloro che hanno proposte per prendersi cura degli spazi comuni e degli ambienti della loro città: le idee più interessanti presentate nei territori coinvolti saranno premiate con beni o denaro da dedicare ai progetti vincitori. A supporto del concorso e di quanti vogliano intraprendere azioni virtuose in tema di sostenibilità, inoltre, una rete di enti sta mettendo a disposizione esperienza e competenza. È l’esempio di Last Minute Market, impresa sociale spin-off di Unibo attiva sul territorio modenese da quindici anni con attività finalizzate a ridurre gli sprechi e incentivare l’economia del riuso che, proprio con il Gruppo Hera, già da anni, collabora a due progetti importanti già consolidati nel territorio modenese.

"La prima iniziativa – dichiara Silvia Marra, socia fondatrice appartenente al consiglio di amministrazione di Last Minute Market – si intitola ’Cambia il finale’ e consiste nella creazione di una filiera alternativa allo smaltimento dei rifiuti per intercettare tutti quei prodotti, anche ingombranti, che stanno per essere gettati via dai cittadini al fine di ridestinarli e permettere, a coloro che ne hanno bisogno, di riutilizzarli. Alcuni esempi? Un mobile, un materasso o un frigorifero. Per quanto riguarda l’aspetto logistico, qualsiasi oggetto non più necessario che possa rivelarsi utile ad altre persone, può essere lasciato a una rete di enti accreditati del terzo settore che ritireranno il bene a domicilio gratuitamente – esattamente come farebbe Hera – per riutilizzarlo donandolo a strutture attive nel sociale come comunità di accoglienza, mercatini no profit o laboratori di riparazione creativa: questo è il nono anno di progetto e, fino a oggi, siamo riusciti a salvare 5000 tonnellate di possibili rifiuti. Negli ultimi anni, per quanto riguarda ’Cambia il finale’, siamo stati supportati da Arca Lavoro, Porta Aperta e Tric e Trac, inoltre il call center a cui facciamo riferimento è il numero verde di Hera, efficiente e affidabile".

Uno degli aspetti più interessanti del concorso #abbiamonelcuore, infatti, è quello di vedere tante imprese note e attive da tempo sul territorio che mettono a disposizione dei cittadini risorse, logistica e strutture al fine di realizzare concretamente le loro idee. "Il secondo progetto – prosegue Marra – si intitola ’Farmaco amico’ e vuole mettere in condizione i cittadini di donare farmaci ancora utilizzabili all’interno di un circuito garantito e sicuro, attivando punti di raccolta alternativi a quelli dello smaltimento dei medicinali. Dal 2013, il Gruppo Hera e Last Minute Market fanno squadra per raccogliere i medicinali con ancora almeno 6 mesi di validità e donarli a enti non profit che li impiegheranno in progetti di assistenza rivolti alle fasce più deboli della comunità. Attualmente in Emilia Romagna abbiamo circa 170 contenitori, di cui una quarantina a Modena, posizionati nei pressi di farmacie private, comunali e strutture gestite dall’azienda sanitaria. In questi anni, abbiamo raggiunto 5 milioni e mezzo di euro di farmaci recuperati, di cui sono state riutilizzate circa 88.000 confezioni: questa pratica, oltre a incentivare l’economia del riuso, offre un notevole risparmio ai contribuenti poiché la gran parte dei medicinali riutilizzati sarebbero altrimenti a carico del Sistema Sanitario Nazionale".

Jacopo Gozzi