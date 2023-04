L’ateneo della Resistenza "Università, quella medaglia al valore spesso dimenticata"

di Alberto Greco

Il 15 febbraio 1962 l’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi conferì all’università di Modena la medaglia d’argento al valore civile per il contributo dato alla lotta di Liberazione tra il 1943 e il ’45. Nella motivazione contenuta del decreto di onorificenza appuntato sul vessillo dell’ateneo il 2 giugno di quello stesso anno si poteva leggere: "Resisteva impavidamente alle imposizioni del nemico invasore, efficacemente tutelando la dignità e incolumità del corpo docente e di numerosi studenti. Collaborava con intelligenza e indomito coraggio con le forze della Resistenza fino alla Liberazione della città". Nella memoria collettiva modenese è certamente sottovalutato il ruolo avuto dall’università di Modena (si chiamava così allora, ndr) nel sostegno alla Resistenza, ricordato invece attraverso le parole che pronunciò in occasione della cerimonia di consegna della medaglia il professor Giorgio Peyronel, allora Preside della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali.

Dopo un oscuro periodo coinciso con gli anni che vanno dal 1932 al 1943, in cui l’Ateneo risentì del clima politico del tempo adeguandosi - fin troppo supinamente - a disposizioni e leggi che ne contraddicevano la tradizione di apertura e libertà l’università di Modena fu tra le istituzioni dell’epoca più solerti a rialzare la testa ed a rivendicare il ritorno ai valori ispiratori della democrazia. E lo fece attraverso la facoltà di Medicina, che già all’indomani del 25 luglio 1943 votò un ordine del giorno in cui si richiedeva la immediata restaurazione delle libertà accademiche. Questo atto costò, dopo l’8 settembre, la destituzione, l’allontanamento e l’arresto di alcuni professori, ma spinse anche l’Ateneo a farsi carico di una partecipazione attiva nella lotta di liberazione. Ne parliamo col professor Elio Tavilla, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, docente di Storia del diritto medievale e moderno.

Professore, quello della medaglia non fu l’unico riconoscimento ottenuto dall’ateneo?

"Ancor prima, il 23 luglio 1945, l’avvocato e colonello americano Alfred Connor Bowman, Commissario Regionale del Governo Militare Alleato per l’Emilia, intervenendo alle celebrazioni di apertura del nuovo anno accademico 1944-45, riconosceva il contributo dato da docenti e studenti nella guerra di Liberazione e proponeva un legame con la lotta contro l’oppressione austro-estense ingaggiata dagli studenti modenesi nel 1848 che diverrà un caposaldo interpretativo di molta storiografia a venire. ’Non solo questa istituzione è stata un centro di rivolta contro l’ingiustizia, - disse in quell’occasione Bowman ¬¬- ma questa grande e antica università, una delle più antiche del mondo, è stata attraverso i secoli una forza di equilibrio durante i più travagliati periodi. Oggi l’Italia rivolge ancora il suo sguardo a Modena e alle altre Università, perché indichino la via verso una nuova forma di vita, una via che conduca fuori dalle tenebre della tirannide fascista nei vasti spazi aperti della vita libera, che il sistema democratico di vivere offre’".

Torniamo al ruolo che ebbe l’università nella lotta di Liberazione…

"L’Università di Modena aveva grandemente sofferto nel 1938, quando studenti e docenti di origine israelita vennero allontanati dalle aule con le infami leggi razziali. Per non parlare della vergogna di aver conferito al criminale di guerra Hans Franck la laurea honoris causa in giurisprudenza nel 1939. Finalmente, dopo l’8 settembre del 1943, può prendere avvio il faticoso e dolente percorso di riscatto. Studenti e docenti di ogni facoltà si prodigano per costruire un fronte di resistenza alla presenza dei nazisti in Italia, fiancheggiati dai repubblichini di Salò. Quando si costituirà il Comitato di Liberazione Nazionale, le riunioni clandestine della sezione provinciale di Modena, presieduta dall’avvocato Alessandro Coppi, dal settembre del ’44 si terranno nei locali dell’Istituto di Chimica generale dell’università, allora in largo Sant’Eufemia. Negli stessi locali, dal febbraio ’45 alla proclamazione dell’insurrezione generale del 25 aprile, ebbe sede il Comando militare di zona delle forze partigiane, diretto dal generale Marco Guidelli Guidi".

Contaste anche numerosi martiri…

"Tra i martiri della lotta partigiana, ruolo di grande rilievo ebbe il vignolese Mario Allegretti, medaglia d’oro al valor militare. Fresco della laurea in giurisprudenza decise di entrare nella resistenza sotto l’egida di ’Giustizia e Libertà’. Comandante della 34° Brigata partigiana ’Santa Giulia’, operante nell’alta Val Secchia, morirà nei pressi di Prignano durante un attacco a una postazione tedesca il 10 aprile 1945. Se Allegretti fu un attore di primo piano, non vanno però dimenticati i tanti studenti che militarono nella Resistenza, tra cui i giovanissimi partigiani di giurisprudenza Mario Veroni e Antonino Di Giovanni, il primo caduto a Toano nell’ottobre del ’44, il secondo nel gennaio del ’45 a Morfasso, in provincia di Piacenza. E ancora possiamo ricordare gli studenti di medicina Antonio Ferrari, caduto a Spilamberto nell’agosto del ’44, Darfo Dallai, caduto a Mirandola nel febbraio del ’45, Giuseppe Carraroli, disperso a Mauthausen nel marzo dello stesso anno, e infine lo studente d’ingegneria Sergio Tossi: tutti e quattro insigniti della relativa laurea dal rettore Carlo Guido Mor in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, il 18 novembre 1946. Tra i docenti impegnati nella lotta di Liberazione, spicca il nome di Giuseppe Dossetti, presidente Cln di Reggio Emilia".