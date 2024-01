L’atmosfera dei grandi balletti. Ecco i musicisti di Metamorphosi

Si scrive Metamorphosi, si legge talento, celebrità, bellezza. Nel Metamorphosi Ensemble, che domani pomeriggio (domenica 14) alle 17 terrà un atteso concerto per la rassegna di musica classica al teatro Comunale di Carpi, suonano infatti alcuni musicisti di assoluto prestigio e di fama internazionale, il flautista modenese Andrea Oliva, primo flauto dell’Orchestra nazionale di Santa Cecilia, Alessandro Carbonare, primo clarinetto della medesima orchestra, e Fabrice Pierre, un’autorità nel mondo dell’arpa. Si uniscono al nucleo originale del trio Metamorphosi, ossia Mauro Loguercio con i fratelli Francesco e Angelo Pepicelli.

In questo concerto l’ensemble ci trasporterà nelle atmosfere di due grandi balletti, "Romeo e Giulietta" di Prokofiev (1936), un abbraccio di musica immortale e profondamente teatrale, e "Petruska" di Stravinskij (1911), il primo balletto che si staccò decisamente dalle opere romantiche in voga fino a quel periodo: le celebri partiture verranno eseguite nelle sorprendenti trascrizioni per sestetto, realizzate da Fabrice Pierre e Yuval Shapiro. Il concerto sarà introdotto dal maestro Carlo Guaitoli.

"L’amicizia e la stima che ci uniscono da numerosi anni hanno creato il terreno per realizzare questo progetto originale che abbiamo portato in sala dallo scorso marzo – spiegano i musicisti dell’ensemble –. La prima scintilla, da cui siamo partiti, è stata la scoperta della trascrizione di ‘Petrushka’ di Stravinskij per questo organico realizzata dal violinista israeliano Yuval Shapiro: entusiasmante, con impasti timbrici speciali ed evocativi. Poi la fortuna di avere tra noi un magnifico trascrittore come Fabrice ci ha consentito di accostare una meravigliosa versione per i nostri sei strumenti di Romeo e Giulietta di Prokofiev, che abbiamo presentato in prima esecuzione mondiale. In una sola serata riusciamo a riunire le suite dei due balletti più belli e famosi del ‘900".

s. m.