L’attacco dei no vax: "Bonaccini nazista". Lui: "Non ci intimidite"

"Bonaccini nazista". Recita così la scritta in rosso apparsa la scorsa notte su alcuni manifesti elettorali, affiancata da una ’W’ cerchiata (simbolo di un movimento no-vax). Un attacco non passato di certo inosservato al capolista Pd alle europee nel Nord-est, che ha postato la foto sui social, replicando al duro attacco subìto: "Non sapete di scienza e di vaccini, ma nemmeno di storia – il suo commento –

La mia, quella di tanti della nostra terra: quella di chi, i fascisti e i nazisti, li ha combattuti e socnfitti, a prezzi indicibili. Se avete un minimo di dignità, vergognatevi. In ogni caso non crediate di intimidirmi e intimidirci". Un messaggio a cui in tanti hanno tempestivamente risposto con ulteriori messaggi di solidarietà, a partire dal candidato sindaco del centrosinistra, Massimo Mezzetti: "Quanto accaduto questa notte a Modena è inaccettabile. Mi auguro che tutte le forze politiche della città prendano le distanze dalle scritte oltraggiose che hanno paragonato il nostro Presidente della Regione ad un gerarca nazista. Negli ultimi giorni abbiamo notato come in diverse zone della città i manifesti della nostra campagna elettorale sono stati strappati o danneggiati ma questo episodio è ancora più grave: tutto ciò è intollerabile. Se pensano di fermarci o intimidirci agendo in questo modo e col favore delle tenebre, sbagliano di grosso – prosegue Mezzetti –. Ribadisco massima vicinanza a Stefano, che conosco bene e ricordo, come tutti noi, l’enorme sforzo fatto da lui e la sua squadra durante il covid. Avanti a testa alta".

Messaggio di solidarietà anche da parte del candidato sindaco del centrodestra, Luca Negrini:

"Esprimo completa solidarietà verso il presidente Stefano Bonaccini per le scritte offensive apparse a Modena nei suoi confronti. L’episodio è frutto di un gesto vile per le modalità e porta sentimenti di odio che dovrebbero rimanere sempre estranei alla politica. Certe esternazioni sono sempre e comunque da condannare".

"A Stefano Bonaccini tutta la solidarietà e il sostegno, alla sua storia e alla sicurezza che non sarà intimidito da questo gesto vile" è il commento del deputato democratico e segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari.

"Appena passata la notte a fare ‘attacchinaggio’, abbiamo trovato i nostri manifesti elettorali imbrattati, con offese al presidente Bonaccini. A questo si aggiunge che da giorni vengono rimossi e strappati i manifesti del nostro candidato a sindaco Massimo Mezzetti. Un’azione che non ci intimorisce, anzi, ci motiva ancora di più. Denunceremo quanto accaduto" aggiungono Federica Venturelli e Roberto Solomita, segretari comunale e provinciale Pd. A intervenire, tra gli altri, è anche la Cisl Emilia Centrale: "In pochi giorni abbiamo avuto a Maranello lo sfoggio razzista degli hater contro l’avvocata Kanjaoui, oggi è stato attaccato in modo ignobile Bonaccini. A entrambi solidarietà di cuore da parte di Cisl Emilia Centrale, unitamente alla speranza che chi sceglie la strada della prevaricazione venga chiamato a rispondere delle sue azioni".

