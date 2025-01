L’attacco di Forza Italia:: "Che fine fanno le promesse?"

"Il cambio di passo promesso nella gestione della sosta in città e nel rapporto con Modena Parcheggi, promesso da Massimo Mezzetti in campagna elettorale e inserito nero su bianco nel programma, si è già sciolto come la neve in questi giorni in appennino". Non fa molti giri di parole Pier Giulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia nel commentare la scelta comunale in quanto a parcheggi.

"La notizia – commenta – degli ulteriori aumenti generalizzati della sosta sia per cittadini sia per residenti, e la contestuale riduzione dell’importo dovuto da Modena Parcheggi al Comune sono la conferma di quanto c’è sempre stato di sbagliato nell’avere appaltato totalmente e per decenni la sosta a una società privata, ma non solo: nelle dichiarazioni di oggi dell’assessore Guerzoni non c’è alcun riferimento nemmeno all’indirizzo promesso in campagna elettorale dal sindaco, ovvero una strategia di uscita dalla morsa di Modena Parcheggi". E poi l’attacco: "Se assessore e sindaco non si ricordano di quanto dichiarato ai modenesi in campagna elettorale glielo ricordiamo noi, riportando il punto specifico del suo programma elettorale: ’Attuare una strategia coordinata della sosta, leva fondamentale nel governo e di un reale indirizzo pubblico, incisivo della mobilità, riacquisendo, compatibilmente con la sostenibilità economica dell’operazione, la gestione diretta del parcheggio Novi Park, dell’intera gestione dei parcheggi e dei permessi’ che ci sembra esattamente il contrario di quanto sta accadendo e di quanto la giunta Mezzetti sta confermando".