L’attrice premio Oscar a Maranello "Michelle, una donna favolosa Veniva a cena qui con Jean Todt"

di Valentina Beltrame

"Abbiamo visto in televisione che Michelle ha vinto l’Oscar, adesso mandiamo un messaggino di congratulazioni a Jean. Come sempre ci risponderà... sa c’è il fuso orario". Al ristorante Montana di Maranello parlano dell’attrice Yeoh, fresca di statuetta, e del marito Jean Todt, ex Ad della Ferrari ed ex presidente della Fia, che al tavolo di Maurizio Paolucci e Rossella Giannini era di casa. "Jean è venuto qui quasi ogni sera per anni – racconta Maurizio – Michelle invece è stata nostra ospite tre volte. Abbiamo anche il tovagliolo autografato da lei nel 2004".

Il ristorante, infatti, vanta una collezione di fotografie e autografi di personaggi famosi, soprattutto legati al Cavallino, che negli anni hanno deliziato il loro palato con la cucina del Montana: "Michelle è gentilissima, una persona favolosa – racconta ancora Maurizio – Quando è stata qui era già molto famosa, aveva già girato James Bond. Di sicuro ha apprezzato la nostra cucina". L’attrice l’altra notte ha vinto l’Oscar come miglior protagonista con il film ’Everything everywhere all at once’ del duo di registi visionari The Daniels.

È proprio durante l’esperienza in Ferrari, nel 2004, che il dirigente francese ha conosciuto la compagna Michelle Yeoh, e l’ha subito portata al Montana: "Da allora non l’abbiamo più vista. Jean ha lasciato la Ferrari ma siamo rimasti in ottimi rapporti, è stato qui da noi l’anno scorso insieme a un regista che stava girando un documentario sulla sua vita. L’ha portato qui perché il ristorante è stato per lui un luogo importante visto che tutte le sere veniva a mangiare da noi, e così è stato per parecchi anni". Sul tovagliolo autografato da Michelle Yeoh si legge la scritta "Rossella fantastica!", in segno di apprezzamento della cucina tipica emiliana della titolare. Il ’cimelio’ è custodito insieme agli altri e appeso alla parete del locale. "Ricordo che era molto simpatica e anche bellissima", conclude Paolucci. Michelle Yeoh, malese di origini cinesi classe 1962 nonché Miss Malaysia 1983, è la prima donna asiatica nella storia ad aggiudicarsi questo premio. Una notte da Oscar anche per Jean Todt, che a Maranello, dove abitava in una villa in un quartiere residenziale, ha lasciato un pezzo di cuore. "Un momento di pura grazia e felicità, che viaggio! Sono così orgoglioso", ha detto Todt, che nella notte più importante ha accompagnato Michelle al Dolby Theatre di Los Angeles.