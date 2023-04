L’auditorium Biagi ospita il talento Floristàn

Si apre nel segno del grande repertorio romantico il ricco weekend musicale in città. Stasera alle 20.30 all’auditorium Biagi, infatti, la Gioventù musicale ospita il giovane e talentuosissimo pianista spagnolo Juan Péres Floristàn (foto) che nel 2021 ha vinto il prestigioso concorso Rubinstein di Tel Aviv. Il concerto ha un legame ideale con quello che ha aperto la stagione: allora infatti fu protagonista il pianista ucraino Antonii Brayshevskkyi che aveva vinto lo stesso concorso nel 2014. Il programma scelto da Floristan viaggia dallo Schubert viandante al Liszt degli anni di pellegrinaggio, dai Preludi di Chopin, contemplativi o tempestosi, all’epicità della ’Morte di Isotta’ di Wagner riletta da Franz Liszt. A soli trent’anni Floristan è già un punto di riferimento per la nuova generazione di musicisti spagnoli ed europei. In poco tempo ha debuttato in alcune delle principali sale da concerto del mondo: alla Royal Albert Hall di Londra, alla Wigmore Hall, alla Herkulessaal di Monaco, alla Tonhalle di Zurigo, così come alla Filarmonica di San Pietroburgo.

Molto speciale è anche il nuovo concerto della rassegna ’Protagonista il mandolino’ che domani alle 18 farà tappa alla Galleria Estense. ’Cruda, funesta smania’ è il titolo dell’appuntamento dedicato all’esecuzione di celebri arie liriche accompagnate dai mandolini. Alla ribalta saranno dunque il soprano Maryana Zin, il mezzosoprano Christina Minò, il tenore Andrea Cesare Coronella e il baritono Denis D’Arcangelo, insieme alla storica Corale Rossini: con loro l’Ensemble Mandolinistico Modenese diretto dal maestro Roberto Palumbo, a cui si uniranno Andrea Aldini al flauto e Kristian D’Atri all’oboe. Il programma ‘volerà’ da Verdi a Rossini, da Donizetti a Mascagni, senza dimenticare le classiche, sempre emozionanti, canzoni napoletane. Sempre domani, dalle 19 alla chiesa del Voto la maratona musicale (di cui abbiamo già riferito) per festeggiare i 100 anni della Corale Gazzotti

E domenica alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido, con gli Amici della musica, il Sestetto Verlaine (con Elena Cornacchia, flauto, Pietro Corna, oboe, Giovanni Picciati, clarinetto, Elisa Bognetti, corno, Luca Reverberi, Fagotto, e Massimo Guidetti, pianoforte) renderà omaggio al grande compositore francese Francis Poulenc in occasione del 60° anniversario della morte, con un programma monografico che ne esalta la versatilità e l’ispirazione.

Stefano Marchetti