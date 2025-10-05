Laura Morante e le eroine di Puccini: "Imperfette e umane, do loro voce"

Sarà un’intensa Laura Morante, una delle attrici più sofisticate del panorama internazionale, a dare voce e corpo a ‘Prime donne’, in cui racconterà le eroine di Giacomo Puccini (1858-1924), quale omaggio al celebre compositore. L’appuntamento è per stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti-Freni.

Uno spettacolo-lettura musicale, da un’idea di Elena Marazzita per AidaStudioProduzioni, che si inserisce nella rassegna ‘Modena Belcanto Festival’, e che vedrà sul palcoscenico, oltre a Laura Morante quale voce narrante, il soprano Francesca De Blasi, Lorenzo Fuoco al violino e Antonello D’Onofrio al pianoforte. Tosca, Turandot, Manon, Madama Butterfly. Donne condannate da un destino tragico, incatenate all’amore e alla perdita, creature fatte di sangue e passione, di orgoglio e dolore. Figure complesse, contraddittorie, passionali, che mettono al centro l’amore fino alle estreme conseguenze.

Signora Morante, come è nato questo spettacolo?

"L’idea è nata da Elena Marazzita (AidaStudioProduzioni): io ho scritto quattro monologhi, come quattro sono le protagoniste pucciniane, che sono non semplici trasposizioni dei libretti, ma elaborazioni degli stessi, concentrati sul modello femminile di riferimento di volta in volta, scegliendo una forma più intima e scarna rispetto alle messinscene tradizionali".

Le quattro eroine di Puccini… "Nella mia interpretazione le donne di Puccini appaiono imperfette e umane: Tosca gelosa e impulsiva, altera, consapevole del proprio fascino; Madama Butterfly, ingenua, il sogno di un amore assoluto, che vince ogni dubbio, fragile farfalla condotta a morte dal tradimento dell’ingannevole amante; Manon, eroina timorosa e sincera, rassegnata a un destino impostole fino a quando diventa una donna che non rinuncia alla forza dell’amore, né all’avidità di denaro. Turandot, crudele e distante, che fonde con il fiabesco l’intenso universo femminile pucciniano. Una Principessa che si nega alle gioie dell’amore, prigioniera di se stessa, ossessiva e misteriosa. Il personaggio più negativo e l’unica che non ha un destino tragico". In che rapporto si è posta con queste donne?

"Mi sono sentita particolarmente toccata dal libretto di Madama Butterfly, che considero il più bello e commovente. Ho addirittura ripristinato alcune espressioni che Puccini aveva eliminato. A un certo punto dice: ‘Ecco, la nave arriva’, mentre nel libretto originale era scritto: ‘Ecco, la nave è bianca’ e lui aveva tolto il verbo ‘è’, io l’ho rimesso".

La morte delle donne è ricorrente nell’opera lirica ottocentesca…

"La morte è un elemento ricorrente nell’opera, quasi sistematico nel melodramma. Anche nelle opere di Puccini la morte torna spesso, come nella tragedia greca. Non credo ci sia una relazione diretta, anche se la cultura greca ci ha condizionato tutti. Come si vede bene nello spettacolo ‘Notte di sfolgorante tenebra’, in cui abbiamo messo in scena le vicende di straordinarie figure femminili delle tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide, sullo sfondo della sanguinosa guerra di Troia. Finché i morti figurano nell’opera o a teatro si possono accettare. Nella realtà molto meno".