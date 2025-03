Laurea honoris causa a Locatelli. Celebrata la ricerca scientifica: "Onorato, qui ateneo prestigioso"

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, primario e luminare, ieri ha ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in Biotecnologie Mediche conferita dall’Università di Modena e Reggio Emilia, in una cerimonia al Dipartimento di Scienze della Vita. Sala gremita di docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni per celebrare l’evento nell’850esimo anniversario dell’Ateneo. È la prima Laurea Honoris Causa conferita nel 2025. "Una scelta approvata all’unanimità come riconoscimento a un uomo che nella sua carriera è stato un esempio per dedizione, impegno e sensibilità clinica", ha spiegato il rettore Carlo Adolfo Porro.

Franco Locatelli, laureatosi con lode a Pavia in Medicina e Chirurgia, si è specializzato successivamente in Pediatria ed Ematologia in Italia e all’estero, apprendendo a Londra le tecniche di trapianto del midollo osseo. Attualmente è direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Terapie Cellulari e Genetiche del Bambin Gesù di Roma.

Presidente del Consiglio Superiore di Sanità dal 2019, in quel ruolo ha affrontato la pandemia di Covid-19 entrando nella quotidianità degli italiani con il suo tatto e la sua competenza. Nominato dal presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce nel 2021, "incarna i più alti valori della professione: rigore, passione e umanità" ha ricordato il prof Marcello Pinti.

L’attività scientifica di Locatelli si è concentrata particolarmente sui trapianti di cellule staminali ematopoietiche, portando avanti anche protocolli innovativi nell’ambito dell’oncologia pediatrica. Autore di oltre 1400 pubblicazioni e con 67 mila citazioni al suo attivo, Locatelli ha "portato la ricerca biomedica dentro le scelte concrete della medicina e della sanità pubblica" commenta Porro. Locatelli, "grato all’Ateneo per questo importante riconoscimento" si è detto felice di condividere l’onorificenza "con i colleghi con i quali ho avuto il privilegio di collaborare in questi anni. E sono onorato per questo riconoscimento ricevuto da una Università prestigiosa come quella di Modena e Reggio, un’istituzione avanzata, che è un nodo nevralgico nel network internazionale ed europeo ora esistente".

Locatelli ha poi tenuto una lectio magistralis nel corso della quale ha illustrato come l’impiego di terapie avanzate, basate sull’uso di cellule del nostro sistema immunitario geneticamente modificate, le cellule CAR T, abbia radicalmente cambiato la prospettiva terapeutica di pazienti affetti da tumori ematologici o solidi. Il professore ha concluso il suo discorso sottolineando "l’importanza dell’investimento nella ricerca per garantire il benessere futuro del paese e la tutela dei più deboli".

