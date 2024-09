Laurea honoris causa a Rothman: "Il suo contributo all’epidemiologia è fondamentale per la ricerca"

Unimore ha conferito la Laurea ad Honorem in Medicina e Chirurgia a Kenneth Rothman, uno tra i ricercatori più illustri nel campo dell’epidemiologia a livello mondiale. "Noi siamo onorati e orgogliosi della collaborazione di Rothman con il nostro Ateneo. Parliamo di frontiera e ricerca in campo medico ed epidemiologico. Questa cerimonia assume diversi significati, in primis quello del riconoscimento personale. Stiamo celebrando il conferimento di una Laurea ad una punta di diamante nell’ambito della ricerca. Stiamo premiando la persona, ma non solo, perché si gratifica anche l’ambito in cui lavora il nostro celebre ricercatore, grande metodologo e illustre epidemiologo", ha dichiarato il Magnifico Rettore di Unimore Carlo Porro. "La proposta di conferimento della Laurea ad Honorem riguarda Kenneth Rothman, docente presso la Boston University, una delle figure più influenti nel campo dell’epidemiologia a livello globale e autore di contenuti editoriali di straordinario rilievo in Sanità Pubblica e della metodologia scientifica", ha affermato Michele Zoli, preside della facoltà di medicina e chirurgia e direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze. La proposta era stata avanzata daMarco Vinceti e approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore, che ha riconosciuto le capacità straordinarie al Prof. Rothman, in primis per il suo contributo metodologico alla ricerca biomedica riguardo agli studi sul nesso di causalità e sulle tecniche di analisi biostatistica. "Kenneth è un conoscitore esperto di biologia, di fisica, di matematica e di letteratura appassionato di scrittura. La rivista Lancet ha dedicato nell’ottobre 2023 un proprio editoriale sull’importanza e al senso del contributo scientifico e metodologico alla medicina fornito da Rothman", ha sottolineato Vinceti, Ordinario Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore. Rothman inizialmente cominciò la sua formazione universitaria nel campo medico-odontoiatrico, ma si accorse presto del suo forte interesse per la ricerca epidemiologica grazie anche alla Harvard School of Public Health che lo approccia agli studi sulla ricerca. Intuì immediatamente di come tale disciplina potesse offrire una strepitosa opportunità di migliorare la salute su larga scala, pur continuando a coltivare i suoi interessi in ambito scientifico, matematico e letterario. "Tale conferimento vuole enfatizzare principalmente il ruolo fondamentale della metodologia scientifica e della sanità pubblica nel contesto della formazione pratica dei medici, nonché qualificare ulteriormente il dipartimento e l’ateneo come centro innovatore nella formazione e la ricerca in medicina", ha continuato il prof. Michele Zoli.

"La mobilità degli studiosi nei diversi Atenei ha creato una rete di cui beneficiano, come valore aggiunto, la ricerca, l’alta formazione e l’impatto sociale. Tale rete internazionale va sostenuta, visto l’impatto sociale che comporta, sia da parte dei decisori politici di tutto il mondo che da parte della cittadinanza", ha concluso il Magnifico Rettore.