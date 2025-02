Laurienté, Clelland e i nuovi acquisti incontrano i tifosi

Prosegue la marcia di avvicinamento del Sassuolo alla sfida che sabato lo oppone al Brescia, e Grosso valuta le condizioni degli acciaccati. In forse resta Thorstvedt, ed è prevedibile che anche a Skjellerup venga concesso altro tempo per recuperare. Sotto osservazione, tuttavia, ci sono Mazzitelli a Romagna, oltre ai nuovi Velhuis, Verdi e Bonifazi, questi ultimi in panchina, entrambi, al ‘Martelli’. Saranno decisivi i prossimi giorni, ovviamente, ma nel frattempo il Sassuolo chiama a raccolta i propri tifosi per oggi alle 18,30 in piazza Garibaldi dove, a ridosso dello store neroverde, va in scena ‘Meet & Greet’. Armand Laurientè e Lana Clelland, in compagnia dei nuovi acquisti Bonifazi, Mazzitelli, Skjellerup, Verdi e Velthuis e la nuova arrivata nella prima squadra femminile Maya Doms incontreranno i supporter neroverdi che potranno scattare foto e selfie, ricevere autografi e scambiare due battute con i calciatori e le calciatrici protagonisti dell’evento.