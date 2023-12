L’Ausl ’corregge’ Platis: "Critiche alla sanità riferite ai Governi"

L’Ausl di Modena corregge l’interpretazione che il consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis ha dato di alcune affermazioni pronunciate dalla dottoressa Annamaria Ferraresi, direttrice del Distretto di Mirandola, e del dottor Giuseppe Licitra della Direzione sanitaria dell’ospedale Santa Maria Bianca. La vicenda risale all’incontro pubblico "Nuovi servizi per nuovi bisogni" che si è tenuto lo scorso 20 novembre a San Prospero. Riguardo all’utilizzo di medici "gettonisti" per Ostetricia e Pronto Soccorso – nel mirino dell’esponente azzurro, che riportando una frase del dottor Licitra, sostiene non garantiscano la qualità delle prestazioni –, l’Ausl smentisce. "Le dichiarazioni del dottor Licitra non rappresentano un giudizio di merito sulle capacità dei singoli specialisti delle cooperative, – fa sapere Ausl – quanto piuttosto si voleva evidenziare il valore aggiunto rappresentato dall’avere, nei reparti, équipe composte da professionisti che fanno parte del personale aziendale e possono essere dunque più stabili nel lungo periodo e maggiormente integrati nella realtà socio-sanitaria modenese".

A proposito di quanto sostenuto, invece, dalla dottoressa Ferraresi l’Ausl spiega che "le ’politiche sanitarie poco lungimiranti’ a cui si è fatto riferimento durante la serata erano riferite a un livello centrale, dei governi nazionali di ogni colore politico che negli ultimi decenni si sono succeduti".