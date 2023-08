L’Ausl: "Covid, per i positivi abrogato l’isolamento"

L’Ausl di Modena fa sapere che con il recente provvedimento del Governo, contenuto nel Decreto Legge 1052023, è decaduto su tutto il territorio nazionale l’obbligo di isolamento per le persone positive al Covid ed è possibile, quindi, uscire dal proprio domicilio, possibilmente rispettando le consuete precauzioni igieniche. L’obbligo decade anche per chi aveva iniziato l’isolamento nei giorni scorsi.

L’Azienda Usl di Modena, come tutte le altre aziende sanitarie, ha recepito il provvedimento e sta aggiornando i propri sistemi informatici per interrompere l’invio delle informazioni che comunicavano, tramite mail e sms, l’avvio dell’isolamento per le persone risultate positive al tampone.

Pertanto, in caso di ricevimento di tale comunicazione, l’Ausl di Modena invita i cittadini a non tenerne conto e considerare valida l’abrogazione dell’obbligo di isolamento già pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

r.m.