L’Ausl: "Frassinoro, nessun cittadino è senza medico di base"

"Attualmente il numero di pazienti assistiti dal dottor Davide Annovi rientra nel massimale consentito a ogni medico di medicina generale e nessun cittadino risulta essere senza dottore". Lo precisa l’Ausl, "costantemente al lavoro per migliorare l’assistenza sanitaria primaria della popolazione residente nell’area di Frassinoro, delle relative frazioni e dei Comuni limitrofi". A riguardo, anche nelle scorse settimane si sono tenuti diversi incontri tra l’azienda sanitaria, il sindaco di Frassinoro e il dottor Davide Annovi, per concordare ulteriori miglioramenti e per potenziare, laddove possibile, l’assistenza primaria.

"Dopo il pensionamento del dottor Guido Biondi e il passaggio dei suoi assistiti al dottor Annovi, si è provveduto comunque a garantire alla popolazione residente diversi servizi di presa in carico, che, grazie alla collaborazione con altri professionisti, integrano e completano l’attività del dottor Annovi. – spiega l’Ausl – E’ inoltre stato programmato un momento pubblico con la cittadinanza per riflettere

sull’attuale organizzazione e sui servizi oggi offerti nei comuni della montagna". Considerando le criticità legate al territorio e alla sua complessa conformazione geografica, l’Ausl ha pubblicato nei mesi scorsi un bando di zona carente sull’ambito della montagna, con l’obiettivo di individuare un ulteriore medico di medicina generale che operi in questo territorio. "A tale proposito si precisa che già a seguito del pensionamento del dottor Biondi si era provveduto alla pubblicazione di un incarico provvisorio, purtroppo andato deserto". Tra i servizi di assistenza alla comunità attivi a Frassinoro è operativa già da qualche mese l’infermiera di comunità, che affianca quotidianamente il dottor Annovi e la sua infermiera. "L’attività dell’infermiera di comunità è finalizzata alla risposta delle chiamate ed al monitoraggio dei pazienti cronici che in tal modo vengono seguiti direttamente nell’ambulatorio di Frassinoro; sono stati potenziati percorsi di assistenza domiciliare infermieristica; è partito il percorso di telemedicina per alcuni pazienti ad alto rischio di ospedalizzazione; è attiva una medicina di gruppo".