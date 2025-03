L’auto e la mobilità del futuro. Intelligenza artificiale e automotive, guida autonoma sotto i riflettori

L’automotive è uno dei principali settori investiti dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. E se sotto i riflettori c’è il tema della guida autonoma, simbolo del futuro più volte invocato ma ancora di là da venire, in generale è pressoché impossibile trovare un ambito della filiera in cui non venga applicata l’AI. Se ne è parlato ieri a Modena, al Datacenter di Unimore, in occasione della terza tappa di ‘Fabbrica della Realtà - Roadshow’, la serie di convegni organizzata da Ansa sul territorio per raccontare come l’intelligenza artificiale stia plasmando e accelerando l’innovazione e la trasformazione artificiale in diversi settori industriali, organizzato in collaborazione con Deloitte. Sull’automotive, quindi, per l’appuntamento si è pensato alla via Emilia, cuore della Motor Valley. Sul palco, per raccontare la ricerca nel comparto e casi di applicazione aziendale, si sono alternati professori universitari e rappresentanti di aziende all’avanguardia, in un dialogo concluso dall’amministratore dell’Ansa Stefano De Alessandri. Ad ascoltare, in una sala piena, anche diverse decine di studenti universitari. La prima a prendere la parola è stata Rita Cucchiara, direttrice del Centro interdipartimentale ‘Artificial Intelligence Research and Innovation’ di Unimore, che ha illustrato opportunità e limiti nell’applicazione dell’intelligenza artificiale sulla mobilità. Temi sviluppati poi dagli altri relatori, tra cui il professore ordinario di Unimore Marko Bertogna, che sul futuro della guida autonoma ha avvertito: quella ‘totalè non arriverà in tempi brevi. Ci si arriverà per step, ciascuno dei quali comporta "progetti da decine se non centinaia di milioni che non sviluppiamo in Italia: dovremmo riportarli qui".