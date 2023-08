L’auto prende fuoco in strada I passeggeri scendono in tempo

Attimi di terrore ieri mattina, in via per Concordia a Cavezzo, quando verso le 11 del mattino, una Fiat Tempra ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava in strada. A bordo della vettura due coniugi cavezzesi che, non appena hanno notato le fiamme uscire dal vano motore, hanno così tempestivamente fermato l’auto per scendere: dopo poco, infatti, la vettura ha preso fuoco, divorata dalla fiamme. La strada è stata chiusa per un’ora. Sul posto i Vigili del Fuoco di San Felice sul Panaro, la polizia locale di Cavezzo e il 118. Grande, quindi, la paura della coppia, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.