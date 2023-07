Lavacchio, dopo il restauro apre la torre

Una buona notizia per gli appassionati di storia e per i turisti: la Torre di Lavacchio apre al pubblico. E’ uno dei monumenti più noti del capoluogo frignanese. All’orizzonte di Pavullo, verso oriente, su uno dei colli che circondano la città, si scorge il borgo tardo-romanico di Lavacchio, all’interno della frazione di Niviano. Feudo inizialmente appartenente alla Famiglia Rastaldi e successivamente a quella dei Montegarullo, fortificato a più riprese, diventa una delle maggiori roccaforti del territorio. Lavacchio si presentava come un piccolo borgo di case costruite attorno alla Torre, circondato da mura. La Torre medievale di vedetta, simbolo del luogo, è stata oggetto, in passato, di un attento restauro che le ha ridonato il pregio andato perduto. Sul vicino colle si erge la chiesetta dedicata a Sant’Anna. Consacrata il 6 agosto del 1552, presenta un’originale facciata con il campanile a vela al centro, a due campane, secondo una rara tipologia riconducibile alla chiesa di San Lorenzo a Montecuccolo. Caratteristica la “bifora a cielo aperto”, per dar luce all’interno attraverso il piccolo rosone. Entrando attraverso l’antico portone, è possibile ammirare due dipinti posti sull’altare e sulla parete sinistra. Il primo datato 1657 richiama alla memoria Sant’Anna e descrive l’avvenimento della nascita della figlia Maria. Il secondo è un grande dipinto con pregevole cornice realizzata da frate Antonio Muzzarelli eremita a Sassomassiccio, che raffigura alcuni Santi. Così, tra pitture, sculture e mosaici degli anni’80 e contemporanei svetta possente la torre, oggi aperta, dopo anni di chiusura. Al primo piano, il visitatore, potrà vedere un video che racconta la storia del Borgo dipinto dal medioevo ad oggi, con curiosità ed aneddoti significativi. Un viaggio che racconta dell’oratorio dedicato a Sant’Anna, della canonica e dei progetti artistici – Murales anni’80, Biennale d’Arte e di Poesia, visite guidate, eventi non solo culturali, ma anche dedicati allo sport e al benessere - che vedono il borgo un’eccellenza del Frignano. L’Assessorato alla cultura, che ha curato il video e il progetto, sta lavorando per consentire, in futuro, l’accesso ai restanti piani, ad oggi non accessibili per motivi di sicurezza. La Torre sarà aperta in occasione della sagra: oggi e domani dalle ore 10 alle ore 23. Sarà inoltre aperta in occasione di eventi e manifestazioni realizzate presso la località.