Lavapiatti dell’area bar e della sala ristorazione

Il Centro Impiego Carpi ricerca per conto di una struttura ricettiva con sede a Campogalliano che vuole ampliare il proprio organico 1 addettoa alle pulizie e lavapiatti. La persona assunta sarà adibita alla pulizia della sala ristorazione e dell’area bar. Inoltre, sarà dedicata alla pulizia delle stoviglie in cucina. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, con orario dalle 8.30 alle 16. Inoltre lo stesso Centro Impiego Carpi ricerca per conto della Tessitura Decatex di Carnevali Denus anch’essa con sede a Campogalliano 2 addettie alla produzione di capi di maglieria attraverso l’utilizzo di macchine lineari, taglia cuci, etc. Preferibile esperienza biennale nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato e pieno. Le domande in entrambi i casi vanno inviate

entro il 28092023 a [email protected]