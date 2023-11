Lavaspurgo cerca impiegata amministrativa

Il Centro impiego di Mirandola informa che la ditta Lavaspurgo Bocchi srl San Felice ricerca 1 impiegatoa amministrativoa per la sostituzione di una maestranza in maternità. Dovrà occuparsi di gestione anagrafica clientifornitori, registrazione documenti contabili e gestione front office. Dovrà utilizzare il PC, il programma di contabilità e programma per la gestione degli appuntamenti. E’ richiesta una minima esperienza nella mansione, oltre ad una buona conoscenza di utilizzo del PC (Windows11), di office e della navigazione in Internet. La sede è a San Felice. Tra gli altri requisiti il diploma di maturità, ottima conoscenza della lingua italiana e possesso della patente di guida categoria B. Si offre un contrato di lavoro a tempo determinato con orario che va dalle 8.30 alle 12.30. Le domande vanno inviate entro il giorno 10112023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe