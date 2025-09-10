L’Avis dà l’addio a Mirella Testi: "Colonna dell’associazione"

Se ne è andata lunedì Mirella Testi, figura storica dell’Avis di Mirandola. Aveva 66 anni, a lungo infermiera all’ospedale Santa Maria Bianca, era malata da tempo. Al momento del decesso si trovava in casa da sola. "Improvvisamente non si è sentita bene – raccontano colleghi – ed ha chiamato il 118. Ha lasciato la porta socchiusa, ma quando i soccorsi sono entrati, nonostante la tempestività, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso".

Il suo nome si lega indissolubilmente all’indimenticato Primo Luppi, storico presidente che succedette all’altrettanto indimenticabile professor Lino Smerieri, fondatore di Avis Mirandola. "Mirella non faceva parte dell’Avis, Mirella – ricorda la presidente Avis provinciale Milena Storione – era l’Avis ed era impossibile pensare a lei disgiungendo la sua figura da quella associativa". Ora la piangono tuti i 1.780 avisini mirandolesi e l’intera comunità.

Iniziò la sua collaborazione con Avis alla fine degli anni ‘70 per poi alternarsi ininterrottamente in vari ruoli: segretaria, presidente, tesoriere e vicepresidente e ancora tesoriere, il suo ultimo incarico assunto nell’ultimo rinnovo del Consiglio Direttivo. "Rimarrà in tutti noi – aggiunge Storione - il ricordo dell’ultimo incontro dove visibilmente sofferente, nonostante ciò, non volle mancare. Ci parrà innaturale parlare dell’Avis di Mirandola senza dire automaticamente sentiamo Mirella".

Il funerale avrà luogo domani alle 9 partendo dalla casa funeraria "Terracielo" di Mirandola direttamente per il Duomo dove alle 10 verrà celebrata la messa.

Alberto Greco